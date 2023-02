Test Renault Austral: opvolger van de Kadjar scoort erg veel pluspunten

Renault Austral Full Hybrid (200 pk/148 kW), vanaf €43.830

Je zit lekker in de nieuwe Renault. Met zijn lengte van 4,51 meter is de Austral 8 centimeter langer dan de al even nieuwe Nissan Qashqai. De beenruimte achterin is mede daardoor riant en de bijna vlakke vloer helpt er ook aan mee. De bagageruimte is met 487 liter groot genoeg voor een auto van dit formaat. Bovendien is de achterbank over 16 centimeter verschuifbaar en kan als optie de stand van de rugleuning worden gewijzigd. Jammer alleen dat je de bank niet op afstand vanuit de bagageruimte kunt omklappen.

Aan de stuurkolom zien we rechts maar liefst drie bedieningshendels voor de audio, richtingaanwijzer/ruitenwissers én automaat. Dat kan verwarrend zijn. Verder vallen in het interieur twee 12-inch grote schermen op. Het ene functioneert als instrumentarium en is achter het stuur geplaatst. Het andere, verticaal gepositioneerd, is bedoeld voor het infotainment.

En dat blijkt van topkwaliteit. Renault is zo slim geweest om daarvoor de technologie van Google te gebruiken. Dat leidt tot een zeer gebruiksvriendelijk systeem dat bovendien snel is en er grafisch goed uitziet. Verder is het fijn dat de klimaatregeling een eigen bedieningspaneel heeft.

Deze Austral is een hybride zonder stekker. Daardoor is volledig elektrisch rijden zeer beperkt mogelijk, uitgezonderd bij het wegrijden. Aan de andere kant hoef je met deze auto nooit aan een laadpaal en drukt de elektrische ondersteuning wel degelijk het brandstofverbruik (tijdens deze test 1 op 16). De aandrijflijn bezorgt de auto vlotte prestaties en het blijft prettig stil in het interieur.

De Austral stuurt goed en ligt overwegend koersvast op de weg. Hij wordt nooit uitgesproken sportief: de nadruk ligt op comfort. En dat past natuurlijk uitstekend bij een gezinsauto.

Plus

+ Erg ruim voor inzittenden én hun bagage.

+ Voorbeeldig infotainment.

+ Zeer variabel interieur.

+ Soepele en krachtige aandrijflijn.

+ Comfortabel.

Min

- Elektrisch rijden slechts minimaal mogelijk.

- Te veel bedieningshendels bij het stuur.

- Omklappen achterbank niet vanuit bagageruimte.

Eindcijfer

8,5

Conclusie

De Austral is een praktische, comfortabele en ruime gezinsauto met het onvolprezen Google-infotainment. Het interieur laat zich heel flexibel indelen. De hybride aandrijflijn leidt tot een zuinig verbruik en soepele motorprestaties.

Extra testnotities

Een mooie optie is vierwielbesturing (4Control Advanced) voor een nog kleinere draaicirkel.

De 1,2-liter driecilinder benzinemotor wordt bijgestaan door een elektromotor die zijn stroom haalt uit een 2.0 kWh grote batterij. In feite heeft de Austral zelfs twee elektromotoren aan boord, maar de kleinste dient als start-generator.

Concurrenten van de Austral zijn onder meer de Kia Sportage, Ford Kuga, Peugeot 3008 en Toyota RAV4.

Ouderwets, alhoewel voor Renault-rijders heel vertrouwd: de bedieningsstengel voor de auto aan de stuurkolom.

De zitting van de achterbank is net iets te laag bij de vloer geplaatst, waardoor je bovenbenen minder steun krijgen.

De Austral was bij de technische ontwikkeling en het design van begin af aan als Renault bedoeld, maar deelt zijn platform nog steeds met de (al even nieuwe) Nissan Qashqai.

Renault begint met slechts 2 jaar garantie zo langzamerhand wel achter te lopen bij de concurrentie.

De automaat vertoont enige vertraging als je vol gas om prestaties vraagt. Ook neigt hij dan net iets te lang, hoog in de toeren te blijven hangen. Het is de vraag of de doorsnee koper van deze auto daar veel last van zal hebben. Wie geen sportieve ambities heeft en doorgaans rustig aan doet, zal er weinig van merken.

Goed nieuws voor caravanliefhebbers: deze SUV mag een geremde aanhanger tot 1500 kilogram trekken.

De CO2-uitstoot bedraagt 104 gram per kilometer.

De Austral heeft bij Renault ook de primeur van een nieuwe, sportief ogende en extra luxueus ogende topversie die Esprit Alpine heet.

De Renault Austral is te koop vanaf €37.330. Dan krijg je de Mild Hybrid (130 pk/96 kW). Getest is de E-Tech Full Hybrid (200 pk/148 kW) en die staat vanaf €43.830 in de prijslijst. Het geteste uitvoeringsniveau heet Iconic en daarmee kost deze Austral €47.330. Opties op de testauto zijn twee kleuren lak (€950), Harman Kardon-audiosysteem (€895), vierwielbesturing 4Control Advanced (€1495), een head-up display (€695), Matrix led-koplampen (€895), een elektrisch verwarmbare en extra tegen geluid geïsoleerde voorruit (€295) en een vast glazen panoramadak (€995). Met dit alles kost de geteste auto €53.550.

