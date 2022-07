Test Renault Captur E-Tech Hybrid: prettige hybride zonder stekker

Renault Captur E-Tech Hybrid (143 pk/105 kW), vanaf €30.700

Eigenlijk is een volledig elektrische versie het enige wat nog ontbreekt in het Captur-aanbod. Want verder is er voor zo’n beetje elke wens een aandrijflijn beschikbaar. Al vanaf 26.600 euro koop je de gewone benzineversie. Als hybride loopt de prijs al gauw duizenden euro’s op, maar vervolgens bespaar je dan natuurlijk wel op de brandstofkosten.

Bekijk hier de prijzen en specificaties van alle Renault Captur-uitvoeringen, verzameld door AutoWeek.

De hier geteste E-Tech Hybrid kun je niet zelf opladen. Hij heeft het type aandrijflijn dat de Toyota Prius vanaf de eeuwwisseling wereldwijd tot bestseller maakte. Slimme technologie zorgt er in deze Captur voor dat het benzineverbruik binnen de perken blijft. Tijdens de test lag het verbruik rond 1 op 18,0. Maar vooral als je hogere snelheden op de snelwegen mijdt, kan het nog veel zuiniger, blijkt uit onze ervaring.

De Captur is verder nog steeds een comfortabele en best ruime auto. De stoelen zitten fijn. Ook op de achterbank, die heel handig verschuifbaar is, hebben de passagiers niks te klagen. Bovendien is de bagageruimte van flink formaat.

Deze Captur heeft minder motorkracht dan de plug-inversie, maar dat maakt hem nauwelijks trager. Hij is namelijk ook 200 kilogram lichter, doordat er geen groot accupakket nodig is. Keerzijde van de medaille blijft natuurlijk dat je volledig elektrisch met deze Renault niet ver komt. Al probeert hij bij het wegrijden wel altijd de benzinemotor achterwege te laten. Verder valt er nog nog wel iets te verbeteren aan de samenwerking tussen gaspedaal, motor en automaat. Soms is het toerental net iets te hoog of reageert de aandrijflijn trager dan verwacht.

De standaard automaat draagt bij aan het rijcomfort en hetzelfde doet het prima onderstel. Dat vertoont weliswaar een iets steviger karakter dan verwacht, maar de adequate demping maakt veel goed.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Zuinige hybride.

+ Fijn weggedrag.

+ Verschuifbare achterbank.

+ Flinke bagageruimte.

Min

- Werking aandrijflijn kan beter.

- Slechte caravantrekker.

- Schroef-antenne.

Eindcijfer

7,5

Conclusie

Deze Captur is als hybride zonder stekker een aantrekkelijk alternatief voor de andere motorversies. Hij is relatief zuinig en biedt veel ruimte, voor zowel de inzittenden als de bagage. Technisch kan er hier en daar nog wel wat verbeterd worden.

Extra testnotities

Renault koos voor deze stekkerloze hybride voor een 1,6-liter viercilinder benzinemotor zónder turbo. Hij is gekoppeld aan twee elektromotoren, gemonteerd aan één as. Die constructie is best bijzonder, want de concurrentie vindt meestal één elektromotor in een dergelijke hybride voldoende.

In feite is de Captur natuurlijk een SUV-versie van de Clio. Hij is ook op dezelfde techniek gebaseerd.

Ook handig: de laadvloer in de bagageruimte heeft een ‘dubbele bodem’.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Fraai en chic: de vormgeving van de drie grote ronde draaiknoppen van de klimaatregeling.

Het infotainment laat qua mogelijkheden weinig te wensen over. Maar in logica van de bediening én de snelheid blijft het achter bij de nieuwste generatie infotainment, die is gebaseerd op Google-technologie en in de nieuwe elektrische Mégane E-Tech te vinden is.

Doet ouderwets aan: die rechthoekige stengel aan de stuurkolom waarmee je de audio bedient. En als het even tegenzit, zie je de bedieningsknop niet eens, doordat hij achter het stuur verdwijnt.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Ook een tikkeltje ouderwets: de antenne die je bij de wasstraat eraf moet schroeven. De vaste haaienvin-antenne heeft de Captur blijkbaar nog niet bereikt.

Met slechts 1338 kg is deze Captur hybride best licht. Helaas komen caravanliefhebbers niet aan hun trekken: bij 750 kg achter de trekhaak houdt het op.

De Renault Captur E-Tech Hybrid (die om precies te zijn 143 pk/105 kW aan motorvermogen levert), koop je vanaf €30.700. De testauto heeft echter het iets rijkere Intens-uitrustingsniveau, waarmee zijn prijs op €32.300 komt. In dit geval waren er ook een paar opties aan boord: tweekleurenlak (€795), Pack City (€395) en Pack Navigation (€395). Hiermee komt de totaalprijs van de testauto op €33.885.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.