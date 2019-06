Test Renault Talisman: de ideale reisauto

Renault Talisman Estate 1.8 TCe (225 pk) EDC, vanaf €45.290

De Talisman, het vlaggenschip van Renault, zie je niet vaak op de Nederlandse wegen. Blijft moeilijk: een Franse auto in het topsegment van de markt. In die klasse heersen de Duitse merken en daar lijkt geen speld tussen te krijgen. Hooguit het Zweedse Volvo weet er enige beweging in te krijgen.

Intussen blijft de Talisman wél een interessante auto. Al was het alleen maar omdat hij zich met zijn bijzondere vormgeving duidelijk onderscheidt van de concurrentie. Ook het interieur is origineel, onder meer dankzij het verticaal geplaatste scherm voor het infotainment. Het interieur is verder mooi afgewerkt met modern hout en chique leer. Zowel voor- als achterin zit je ruim en comfortabel. Estate noemt Renault de stationwagon van het vlaggenschip. Die biedt veel laadruimte. Maar het rol-zeil daarvan zou wat soepeler in de omgang moeten zijn.

Merkwaardig: de topversie van de Talisman moet het zonder adaptieve cruise-control doen. Die is alleen in de Intense-uitvoering leverbaar. Nog een tekortkoming: de rijstrookbewaking waarschuwt wel, maar voert nooit stuurcorrecties uit. En onhandig is ook de vulopening van de brandstoftank, die het vulpistool bij de pomp te gauw laat afslaan.

Best zuinig

Met de 1,8 liter viercilinder benzinemotor en automaat (testverbruik 1 op 13,0) blijkt de Talisman best zuinig. Alleen maakt zijn kleine brandstoftank (47 liter) de reikwijdte beperkt. De motor is verder mooi stil en soepel, maar de automaat moet soms net iets te lang nadenken voordat ie in actie komt. Mede dankzij de vierwielbesturing stuurt deze Renault duidelijk en direct. Maar het onderstel heeft soms moeite een goede balans te vinden tussen comfortabel en sportief. Kies je in het rij-menu voor sport, dan is het net iets te stug. En kies je voor comfort, dan neigt de carrosserie iets te gauw tot deinen.

PLUS

+ Fijne besturing.

+ Veel ruimte voor inzittenden en bagage.

+ Comfortabel.

+ Prima motor.

+ Originele vormgeving.

MIN

- Onderstel kan beter.

- Onhandige vulopening.

- Kleine tank.

- Geen stuurcorrecties.

- Geen adaptive cruise-control in topversie.

EINDCIJFER

7,1

CONCUSIE

De Renault Talisman Estate is een comfortabel rijdende auto met veel ruimte voor alle inzittenden én hun bagage. Maar de uitrusting laat te wensen over en op sommige punten is hij minder handig in het gebruik.

EXTRA TESTNOTITIES

Het infotainment heeft alles wat je in een moderne auto mag verwachten, maar zou wel wat sneller en logischer ingedeeld mogen zijn.

De ontvangst van de digitale radio werkt feilloos. Veel merken worstelen daar nog steeds mee, maar Renault heeft blijkbaar de techniek onder de knie.

Aandacht voor detail is bijvoorbeeld de door de airco gekoelde vakken voor twee blikkjes of flesjes in het bergvak tussen de voorstoelen.

Zelfs de hoofdsteunen zijn bijzonder comfortabel.

Elk plekje in de bagageruimte is benut: in de zijwanden schuilen nog handige bergvakken.

Met hendels in de bagageruimte haal je heel makkelijk de bankleuning omver.

Ook handig: de integratie van tankklep en –dop.

Typisch Renault: de sleutelkaart. Die is radiografisch, dus je hoeft hem alleen maar bij je te dragen om de deuren te kunnen openen en te starten.

De Talisman is als sedan te koop vanaf €36.090 en als stationwagon (Estate) vanaf €37.290. Elke Talisman heeft standaard cruise-control, automatische klimaatregeling, regen- en lichtsensor, elektrische parkeerrem, digitale (DAB+) radio, hoogteverstelling van de voorstoelen en een achterbank die je met hendels eenvoudig kan omklappen.

Getest is de Estate met het hoogste ‘Initiale Paris’ uitrustingsniveau. Hij kost met de 225 pk sterke 1,8 liter viercilinder turbo-benzinemotor €50.990. De Paris Initiale Paris is bijzonder rijk uitgerust met o.a. radiografische contactsleutel, rijstrookbewaking, grootlicht-assistent, verkeersbordherkenning, dode hoekbewaking, head-up display, 8,7 inch infotainmentscherm en drie jaar online diensten (o.a. TomTom Traffic), vierwielbesturing, elektronische demperregeling, led-koplampen, Bose surround-audiosysteem, 19 inch wielen, metaallak, nappaleren bekleding en elektrisch verstelbare voorstoelen met verlengbare zitting en massagefunctie. En dan had de testauto ook nog eens extra luxueuze, zwarte leren bekleding (€195), een automatisch inparkeersysteem (€495), een elektrisch bedienbaar panorama-dak (€1095) en een winterpakket (€355) dat bestaat uit stuurverwarming en koplampsproeiers. Waarmee de totaalprijs van de geteste Renault op €53.130 komt.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld