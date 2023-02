Test Subaru Solterra: elektrische 4x4 vergeet de caravan

AUTOTESTDe Solterra is de eerste volledig elektrische auto van Subaru. Helemaal origineel is hij niet, want dit is in grote lijnen precies dezelfde auto als de Toyota bZ4X. Met als verschil dat de Subaru nu al in ons land rondrijdt.

Subaru Solterra (218 pk/160 kW), vanaf €56.395

De elektrische Toyota bZ4X wordt pas later dit jaar in Nederland verwacht, maar zijn tweelingbroer Subaru Solterra is er al. De fabrikanten hebben de auto’s gezamenlijk ontwikkeld en Subaru heeft een kleine voorsprong bij de marktintroductie.

In de omgang blijkt de Solterra een degelijk gebouwde auto. Helaas oogt het interieur saai, met al dat grijze plastic. Op de achterbank hebben volwassenen ongekend veel zitruimte en ze treffen daar een vlakke vloer. De achterklep biedt royaal toegang tot een grote, 452 liter biedende bagageruimte.

Een verschil met de Toyota is de standaard, permanente 4x4-techniek die bij Subaru net even wat geavanceerder is en hem mede dankzij de flinke bodemvrijheid van 21 centimeter terreinvaardiger maakt.

Het infotainment, afkomstig van Toyota, heeft een 12-inch groot scherm, maar werkt niet zo snel en intuïtief als je zou willen. Gelukkig heeft Subaru ervoor gekozen om veel fysieke knoppen in stand te houden, zoals die van de klimaatregeling.

De 218 pk/160 kW sterke aandrijflijn maakt van de Solterra een vlot rijdende auto, maar verrassingen blijven uit. Dat geldt helaas ook voor de actieradius. Die bedraagt op papier (WLTP) 454 kilometer, maar als het een beetje tegenzit (kou, snelweg) is het met ruim 300 kilometer gedaan.

De Solterra stuurt goed en ligt stevig op de weg. Het onderstel is dan ook sportiever afgestemd in vergelijking met de Toyota bZ4X. Keerzijde van de medaille is dat de Solterra hierdoor wat minder comfortabel veert dan je van een gezinsauto zou verwachten.

Tot slot nog een teleurstelling. Subaru kent in ons land veel trouwe fans, die het merk roemen als ideale caravantrekker. Laat nou juist die doelgroep met de Solterra bedrogen uitkomen. Deze elektrische auto kan namelijk niet meer dan 750 kilogram achter de trekhaak hebben.

Plus

+ Veel zitruimte achterin.

+ Permanente vierwielaandrijving.

+ Flinke bodemvrijheid.

Min

- Beperkte reikwijdte.

- Slechte caravantrekker.

- Veercomfort kan beter.

Eindcijfer

6,9

Conclusie

Veel meer dan menig concurrent staat de Solterra zijn mannetje in het terrein. Daarbij is hij ook prettig ruim en biedt hij een stevige wegligging. Helaas breekt hij met Subaru’s traditie als goede caravantrekker.

Extra testnotities

Dat Subaru bij de marktintroductie een voorsprong op Toyota heeft, brengt wel een nadeel met zich mee. De op dit moment geleverde Solterra’s hebben een 1-fase-boordlader, waardoor deze nieuwe elektrische auto technisch achterloopt bij de concurrentie. Het opladen bij een doorsnee laadaansluiting gaat hiermee veel trager en kan wel 22 uur duren. Aan een AC-lader, het laadpunt dat je thuis of op het werk hebt, komt de Subaru niet verder dan 6,6 kW. Vrijwel elke concurrent laadt met 11 kW bijna tweemaal zo snel.

Maar wie nu een Solterra bestelt, hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Die krijgt zijn auto toch pas in het najaar en heeft dan wél standaard een 3-fase-lader, waarmee hij net zo snel oplaadt als de concurrentie. Overigens: aan een DC-snellader doen álle versies van deze Subaru het redelijk goed, want daar haalt de auto 150 kW. Nog steeds niet zo krachtig als bij sommige concurrenten, maar er valt goed mee te leven.

In tegenstelling tot de tweelingbroer van Toyota heeft de Solterra schakelflippers achter het stuur waarmee je de mate van recuperatie (het terugwinnen van energie bij het remmen) kunt variëren. Een ander verschil is dat een zogeheten yoke-stuur (een nieuwe, elektronische variant in plaats van de conventionele mechanische stuurtechniek) bij Subaru niet leverbaar is.

Handig is de draaiknop waarmee je de standen van de automaat kiest.

In 6,9 seconden trekt deze Subaru op vanuit stilstand naar 100 km/u. Zijn topsnelheid bedraagt 160 km/u.

Het batterijpakket heeft een capaciteit van 71,4 kWh.

De Solterra heeft een leeggewicht van 2010 kilogram. Door het lage zwaartepunt merk je daar weinig van in het weggedrag.

Een extra bagageruimte voorin (frunk) ontbreekt. Wel is er plek voor de laadkabel onder de vloer van de bagageruimte.

Met de veiligheid zit het wel goed. De Solterra behaalde de maximale score van vijf sterren in de EuroNCAP-botsproeven.

Duur is de Solterra wel. Voor hetzelfde geld of (iets) minder zijn veel concurrenten te koop. Toegegeven, de standaarduitrusting is wel riant.

Geruststellend is de 5 jaar garantie. Nog te veel merken durven zijn daar karig mee. Hoewel Toyota zelfs 10 jaar biedt.

