Test Volkswagen ID.3 Pure: geld besparen met deze elektrische instapper

AUTOTESTVoor 30 mille een elektrische gezinsauto van Volkswagen: nog maar enkele jaren geleden was dat volstrekt ondenkbaar. De ID.3 Pure is het instapmodel van de nieuwe, elektrische Volkswagen-generatie.

Volkswagen ID.3 Pure (150 pk/110 kW), vanaf €33.990

Voor alle duidelijkheid: de catalogusprijzen van Volkswagen zijn nog niet gedaald tot de magische grens van 30.000 euro. De goedkoopste ID.3 Pure kost namelijk €33.990. Maar de Nederlandse regering haalt daar €3350 subsidie vanaf. En dan rij je toch voor €30.640 in een gloednieuwe, elektrische VW met de buitenmaten van een Golf en de interieurruimte van een Passat.

Degene die voorheen op benzine of diesel reed, moet wel wat inleveren. Deze VW heeft nu eenmaal het kleinste accupakket (45 kWh) en dat leidt tot een ‘officiële’ reikwijdte van 349 kilometer. Reken in de praktijk op hooguit 300 kilometer. Tijdens een vakantiereis naar het zonnige zuiden moet je dus wel flink wat keren bij een laadpaal staan. En wie een caravan heeft, komt bedrogen uit: die kan deze VW niet trekken.

Maar verder heeft de ID.3 veel pluspunten ten opzichte van vergelijkbare brandstofauto’s. Bij een elektrische auto begint dat al bij het gemak van een automaat. En dankzij de elektrische aandrijving is de interieurruimte verrassend groot. Je hebt op de achterbank echt veel zitruimte, inclusief een mooi vlakke vloer. De bagageruimte is met 385 liter voldoende, maar niet bijzonder.

Onhandig is het knopje waarmee je moet kiezen of je het voorste of achterste zijraam wilt bedienen. En het infotainment ziet er met zijn 10-inch scherm mooi uit, maar werkt vaak te omslachtig.

Verder valt op hoe prettig deze VW rijdt: stil, soepel en snel. Mede doordat de batterijen tussen de assen in de bodem zijn ingebouwd, vertoont hij ook een mooi neutrale wegligging. En dat het accupakket relatief klein is, komt het veercomfort ten goede. Het onderstel hoeft hierdoor net wat minder kilo’s te dragen dan bij andere elektrische auto’s.

Plus

+ Relatief lage prijs.

+ Prettige rij-eigenschappen.

+ Veel interieurruimte.

+ Goede uitrusting.

Min

- Reikwijdte valt tegen.

- Bagageruimte houdt niet over.

- Soms te onhandige bediening.

Eindcijfer

8,2

Conclusie

Gezien de relatief lage prijs moet je de beperkte reikwijdte van deze elektrische VW voor lief nemen. Daar tegenover staan zijn royale interieurruimte en goede rijkwaliteiten. Het gebruiksgemak kan soms beter.

Extra testnotities

Is de aanschafprijs van deze volledig elektrische auto al relatief laag, vervolgens profiteer je ook nog eens van geen wegenbelasting, lage energiekosten (stroom is nu eenmaal goedkoper dan benzine) én 5 jaar gratis onderhoud en apk. Want dat laatste wordt bij elke VW ID.3 standaard geleverd. Kortom, op deze manier wordt elektrisch rijden ook voor de particulier zo langzamerhand aantrekkelijk.

Leaserijders profiteren bij elektrische auto’s nog steeds van een lagere fiscale bijtelling, al is die met 16 procent anno 2022 niet meer zo spectaculair als enkele jaren geleden. De bijtellingskorting geldt trouwens dit jaar voor auto’s met een catalogusprijs tot 35.000 euro. Daar valt deze VW ID.3 Pure ruimschoots binnen.

Heel prettig in het dagelijks gebruik is de kleine draaicirkel van 10,20 meter. Die is zelfs 70 centimeter minder dan bij de VW Golf.

Onhandig: op het stuur ontbreekt een knop om een telefoongesprek aan te nemen.

Er kan dus geen caravan achter deze auto, maar een fietsendrager is wel mogelijk. De maximaal twee fietsen mogen gezamenlijk 75 kg wegen.

Helaas: in deze elektrische auto geen extra bagageruimte onder de klep die nog altijd bekend staat als ‘de motorkap’.

Het veercomfort valt mee, maar enige wiebelneigingen vertoont deze auto wel. Is het wegdek niet mooi vlak, dan schommelen de inzittenden nogal eens heen en weer.

Het opladen van deze auto duurt bij een 7,2 kW laadpunt al gauw 7,5 uur. Maar bij een snellader met 50 kW laad je van 5 naar 80 procent op in drie kwartier. Je kunt tegen meerprijs (670 euro) op deze Pure een snellader van 110 kW bestellen: dan is dat 5-80 procent opladen zelfs binnen een half uur mogelijk.

Ook tussen de voorstoelen is veel ruimte gecreëerd. De bediening van de automaat zit immers lekker uit de weg: bovenop het instrumentarium is daar een handige draaiknop voor bedacht.

De geteste auto is de goedkoopste ID.3: de Pure met een prijs van €33.990. Wie een groter accupakket met grotere reikwijdte wil, kan kiezen voor duurdere versies van de ID.3. Zo is dezelfde auto er ook met 58 kWh accupakket. Bedenk wel dat zo’n groter pakket niet alleen een grotere reikwijdte, maar ook meteen 150 kg extra gewicht met zich meebrengt.

Bekijk hier de specificaties en prijzen van alle VW ID.3-modellen, verzameld door AutoWeek.

