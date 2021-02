Test Volkswagen ID.4: elektrische SUV blijkt ideale gezinsauto

AUTOTESTTerwijl de ID.3 als opvolger kan worden gezien van de Volkswagen Golf, is de grotere en hogere ID.4 min of meer een elektrische Tiguan. Serieuze concurrentie heeft de elektrische SUV (nog) niet.

Volkswagen ID.4 (204 pk/150 kW), vanaf 47.290 euro

Zoals bij alle Volkswagens, is ook dit een auto waarin je je meteen thuis voelt en waarmee je zonder problemen wegrijdt. De ID.4 is niet supersnel, maar rijdt uitstekend en het extra gewicht van de accu’s laat zich nauwelijks voelen. Het interieur oogt nieuw en tegelijk heel vertrouwd. Bovendien heb je op de achterbank en in de bagageruimte nóg meer plek dan in de toch al niet krappe ID.3. Bovendien mag de ID.4 een geremde aanhanger of caravan van 1000 kilo trekken, terwijl de ID.3 slechts een fietsendrager van 75 kilo aan kan.



Qua afwerking, ergonomie en gebruiksgemak kan de ID.4 niet op fouten worden betrapt. Hooguit het feit dat de volumeknop van het multimediasysteem geen haptische signalen geeft wanneer je erop drukt, kan als irritant worden ervaren. Wat ook irritant is – en zelfs ronduit gevaarlijk – is dat we tijdens deze test op de ene dag het linker achterportier niet konden openen en een dag later het rechter achterportier. Niet van binnen en ook niet van buiten. Kennelijk heeft VW nog niet alle software-bugs verwijderd.

Volkswagen belooft een actieradius van 501 kilometer, maar wij kwamen niet verder dan 380 kilometer, zij het onder winterse omstandigheden. Dankzij een driefaselader duurt het met 11 kilowatt zes uur en een kwartier om van helemaal leeg tot 100 procent te laden, terwijl snelladen met maximaal 125 kilowatt gaat. Dat is adequaat om van 20 tot 80 procent acculading te gaan in een half uurtje, maar de laadsnelheid van de ID.4 is niet revolutionair. Zeker niet als je bedenkt dat concurrerende modellen van Tesla en Hyundai/Kia in de loop van dit jaar met gemak het dubbele zullen halen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Uitstekende wegligging.

+ Bijzonder prettig in het gebruik.

+ Lekker ruim.

Min

- Geen koploper qua laadtijd.

- Software-bugs nog niet allemaal opgespoord.

- Geen verschuifbare achterbank.

Eindcijfer

7,9

Conclusie

De VW ID.4 is een echte Volkswagen, zowel qua rijeigenschappen als gebruiksgemak. De ruimte en de mogelijkheid om een kleine caravan te trekken maken hem tot een echte gezinsauto.

Extra testnotities

Een elektrische cross-over met veel binnenruimte, een hoge zitpositie en fijne instap met een redelijke actieradius? De concurrentie heeft (nog) niets wat erop lijkt. Ja, de Chinese MG, maar die komt niet heel ver en modellen als de Audi E-Tron, de Volvo XC40 P8 en Mercedes-Benz EQC zijn weer erg duur.



Qua formaat en kosten heeft de ID.4 momenteel eigenlijk alleen iets te duchten van de grotere én goedkopere Aiways U5 uit China, maar van die elektrische nieuwkomer zal niet iedereen gecharmeerd zijn, alleen al vanwege de onzekere restwaarde. In de loop van dit jaar komen er andere auto’s op de markt die in dezelfde vijver willen vissen. Zoals bijvoorbeeld de Skoda Enyaq iV, die qua techniek en grootte vrijwel gelijk is aan de ID.4, maar ook de Tesla Model Y, de Ford Mustang Mach-E en de Hyundai Ioniq 5.

Een startknop ontbreekt in de ID4. Wanneer je naar de auto toeloopt, wordt de deur automatisch ontgrendeld en bij het instappen gaat de auto vanzelf ‘aan’ en bij het uitstappen weer ‘uit’. Handig!

Laden kan bij een publiek laadpunt (11 kW) of bij een snellader (125 kW). Thuisladen kan ook, maar de kabel die hiervoor benodigd is wordt niet standaard meegeleverd.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Met de ‘versnellingshendel’ kun je kiezen voor de standen ‘D’ en ‘B’, waarbij de laatste iets meer afremt bij het loslaten van het stroompedaal, zodat extra energie wordt teruggewonnen.

Een sprintkanon is de 2124 kilogram wegende ID.4 niet. De prestaties van de hier gereden uitvoering met 204 pk/310 Nm zijn ruim voldoende, maar niet meer dan dat. Tesla-rijders die willen overstappen zullen op dit gebied ongetwijfeld teleurgesteld worden.

Rijden met één pedaal is niet mogelijk. Wel kent de auto de standen Eco, Comfort en Sport, maar de verschillen tussen deze modi zijn minimaal. In de stand Sport is de auto bijvoorbeeld niet of nauwelijks sneller.

Echt stil is de ID.4 niet. Vooral op de snelweg nemen wind- en bandengeruis veel geluid voor hun rekening, zodat het verschil met een auto met verbrandingsmotor minimaal is. In de bebouwde kom en op regionale wegen is het wel puur genieten van de stilte.

Volgens VW was het niet kunnen openen van de achterportieren van de testauto, zoals we hierboven in het testrapport meldden, een storing. We gaan ervan uit dat het bedrijf op termijn alle softwarefouten (eerder al bleek het infotainment niet op orde) heeft opgespoord, maar de zogeheten ‘early adopters’ moeten er rekening mee houden dat de ID.4 (nog) niet altijd perfect functioneert.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volkswagen belooft bij de geteste auto een actieradius van 501 kilometer volgens de nieuwe WLTP-norm, maar net als bij de concurrentie is het behalen van dit rijbereik in bijna alle gevallen een utopie. Zeker wanneer de temperaturen dalen, zie je als berijder de meter soms sneller teruglopen dan gewenst. Bij een snelheid van 90-100 km/u op de snelweg lijkt de auto het meest efficiënt, maar dan nog kom je bij een buitentemperatuur van 10 graden in de praktijk niet verder dan zo’n 380 kilometer.

Er is al een VW ID.4 vanaf €47.290. Dat is de ID.4 Life, die weliswaar de minst rijke uitrusting heeft, maar gek genoeg wel een actieradius van 521 kilometer in plaats van 501 kilometer. Alle varianten van de ID.4 zijn voorzien van een 77 kWh elektromotor, waarmee een vermogen van 204 pk (150 kW) wordt bereikt.

De geteste auto heeft het duurste uitrustingsniveau, de ID.4 1 ST Max, die vanaf €57.040 in de prijslijst staat. De 1 ST Max-uitvoering heeft ten opzichte van de gewone 1 ST-versie standaard extra’s als speciale 21 inch velgen, een navigatie-, radio- en multimediasysteem ‘Discover Pro’ inclusief streaming en internet, led-koplampen met grootlicht-assistent, automatische airconditioning, een draadloze telefoonlader, een 360 graden-camera, een elektrisch te openen achterklep en nog veel meer.

Onze testauto was ook nog voorzien van een optionele warmtepomp voor actieradius-optimalisatie (1258 euro) en een trekhaak (868 euro), waardoor de totaalprijs uitkomt op 59.166 euro.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.