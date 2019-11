Test Volkswagen Passat: ruime middenklasser is slimmer dan ooit

VW Passat Variant 1.5 TSI (150 pk/110 kW) automaat, vanaf € 41.270

De nieuwe generatie van de Volkswagen Passat blijkt wederom een van de ruimste auto’s in deze prijsklasse. Op de achterbank zitten ook langere mensen goed, al beperkt een grote tunnel de voetenruimte voor een derde persoon.

De bagageruimte is met 650 liter reusachtig: heel knap, omdat de Passat korter is dan sommige concurrenten, zoals de Skoda Superb of Opel Insignia.

Het interieur biedt geen verrassingen voor wie de huidige generatie VW’s kent. Wel valt op dat het analoge klokje in het dashboard is vervangen door een verlicht Passat-logo. Fraai is het digitale instrumentarium waarin je desgewenst de navigatie breed kan weergeven. Centraal in het dashboard (dus niet ertegenaan of erbovenop) prijkt een groot scherm voor het veelzijdige infotainment, dat voorbeeldig snel en logisch werkt. Het mist alleen zo’n handige draaiknop voor het volume.

Opvallend is de komst van nog meer rijhulpjes in de grote VW, die hem intelligenter dan ooit maken. De rijstrookbewaking herkent zelfs de gele strepen bij wegwerkzaamheden én het gras van de berm. Een ander hulpje koppelt de cruise-control aan het navigatiesysteem: de auto weet wanneer er een bocht of rotonde aankomt en past zijn snelheid automatisch aan. Ook reageert hij op snelheidslimieten die borden aangeven.

Getest is de Passat met de kleinste benzinemotor: de viercilinder 1.5 TSI. Die trekt goed en is best zuinig (testverbruik 1 op 14,3). De prettig werkende zeventraps automaat past er ook goed bij. De rijeigenschappen zijn dik in orde. De Passat daagt je nooit uit, maar rijdt gewoon goed. Het sportonderstel van de geteste uitvoering kan gerust achterwege blijven. Dat beperkt alleen maar het van huis uit goede veercomfort.

Plus

+ Veel rijhulpen.

+ Heel veel ruimte.

+ Fijne aandrijflijn.

+ Relatief laag verbruik.

Min

- Tunnel beperkt voetenruimte achterin.

- Geen draaiknop voor de radio.

Eindcijfer

8,2

Conclusie

De nieuwe Passat is met een stortvloed aan rijhulpjes intelligenter dan ooit. Maar hij biedt ook veel ruimte en rijdt prima. Dat geeft hem voldoende bestaansrecht tussen de razend populaire SUV’s en elektrische auto’s in zijn prijsklasse.

Extra testnotities

De Nederlandse automobilist koos de afgelopen jaren voor steeds kleinere auto’s, ook als die zakelijk worden gereden. En als er al een groter model wordt gekozen, dan is dat tegenwoordig vaak een SUV. Niettemin moeten SUV’s in de middenklasse nog altijd hun meerdere erkennen in stationwagons als het om de ruimte gaat.

Meer dan 30 miljoen stuks wist Volkswagen al van dit model te slijten: na de Kever en de Golf is de Passat de bestverkochte VW aller tijden. Ook in ons land slaat het model sinds 1973 goed aan. Al zakten de verkoopcijfers, in elk geval in Nederland, de laatste jaren flink in.

Aan de achterkant schreeuwt de Passat met zijn naam om aandacht: deze prijkt in grote letters breeduit op de achterklep.

Als het kan, schakelt de benzinemotor een paar cilinders uit voor een lager verbruik.

De Passat is er ook (weer) als plug-in hybride. Die profiteert niet langer van een lage bijtelling, maar je kunt er nu wel iets meer kilometers elektrisch mee rijden. Voorheen haalde de Passat zo’n 35 kilometer zonder gebruik van de benzinemotor, voortaan moet 55 kilometer mogelijk zijn met dank aan verbeterde accu’s met een hogere capaciteit (13 kWh in plaats van 9,6 kWh).

Wat een luxe: de passagiers op de achterbank hebben hun eigen klimaatregeling en kunnen daarmee ook de gewenste temperatuur instellen.

In de middenconsole is er een ruim, open bergvak met optioneel een draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones en een USB-C-aansluiting. Verder is een vernieuwd 700 Watt audiosysteem van Dynaudio leverbaar.

Elke Passat is voortaan vanaf de fabriek online.

Sommige smartphones van Samsung kunnen als mobiele sleutel worden gebruikt voor ver- en ontgrendelen en ook voor het starten van de Passat.

De VW Passat is met de geteste 1.5 TSI benzinemotor en zeventraps DSG-automaat te koop vanaf € 41.270. Dan krijg je de Comfort Business-uitvoering. Getest is echter de Elegance Business R van € 43.270. Die heeft standaard 17 inch wielen, het Tech-pakket (inclusief diefstalalarm), elektrisch bedienbare achterklep, infotainment Discover Pro inclusief Digital Cockpit, een verwarmbare en warmtewerende voorruit, privacy-glas, sportief R-Line-exterieurpakket en een bij de auto horende app. De testauto heeft bovendien een aantal opties: het R-Line-interieurpakket (€ 1084) bestaande uit sportstoelen R-line voor, zwarte dakhemelbekleding, voetpedalen in aluminium, instaplijsten met R-line-logo voor, decorinleg ‘Silver Rise’ en leren interieur ‘Nappa’. Andere opties zijn elektrisch inklapbare en aan de bestuurderszijde automatisch dimbare buitenspiegels (€ 261), een achteruitrijcamera (€ 401), sportonderstel (€ 356) en 18 inch wielen type ‘Bonneville’ (€ 494). Deze grotere wielen brengen ook extra BPM (€ 393) met zich mee. Alles bij elkaar komt de prijs van de geteste auto op € 46.652.

