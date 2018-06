Test Volkswagen T-Roc: modepop

AutotestDe T-Roc is een SUV met een twist. Hij probeert met zijn afwijkende vormgeving en aankleding net even wat hipper en spannender te zijn dan zijn populaire broer, de Tiguan.

Volkswagen T-Roc 1.0 TSI (115 pk), vanaf €26.550

Voor wie een stoerdere auto zoekt dan een Golf, maar een echte SUV als de Tiguan te ver vindt gaan, heeft Volkswagen nu de T-Roc. Die oogt minder als een terreinauto en vertoont meer elegantie en verfijning in het design: een als een vlotte hatchback gevormde achterkant, een chroomstrip langs de daklijn en geprononceerde wielkasten. Bij Volkswagen is hij overduidelijk tot modepop in de familie gebombardeerd, want is er keus uit contrasterende kleuren voor het dak en wie echt grenzen durft te verleggen, kan zelfs oranje wielen bestellen. Ook binnenin kunnen felgekleurde panelen ruim afstand nemen van de conservatieve stijl die we doorgaans bij VW zien.

Karig

Goedkoop is de T-Roc niet. Des te kariger is het dat Volkswagen in de basisuitrusting bezuinigt op een in ongelijke delen omklapbare achterbankleuning en ook de koppeling voor een Bluetooth-telefoon en USB-aansluitingen achterwege laat. Een andere opvallende bezuiniging: de testauto heeft de duurdere Style-uitrusting maar mist nog steeds een radiografische contactsleutel met startknop. Verder beschikt ook deze VW over gebruiksvriendelijk en snel werkend infotainment, inclusief de optie om de navigatiekaart in het instrumentarium pal voor de neus van de bestuurder te presenteren.

Zitruimte

Vergeleken met de Golf biedt de T-Roc een iets hogere zit. Maar hij heeft iets minder zitruimte op de achterbank, ofschoon nog steeds voldoende. Zijn bagageruimte is met 445 liter juist weer groter, want die meet in de Golf 380 liter. Handig: de laadvloer is in hoogte verstelbaar en je kan de bijrijdersstoel volledig plat leggen, voor extra lange bagage.

De pittige driecilinder motor (testverbruik 1 op 15,8) blijkt soepel, zuinig en stil. In het weggedrag vertoont de T-Roc grote overeenkomst met andere VW-modellen: voldoende comfortabel en koersvast, maar op geen enkel punt ontstijgt hij de middenmoot. Sommige concurrenten sturen duidelijker en scherper en bieden meer veercomfort.

PLUS

Fijne driecilinder motor. Grote bagageruimte. Prettig werkend infotainment.

MIN

Duur en dan nog niet compleet. In het weggedrag slechts een middenmoter.

EINDCIJFER 8,5

CONCLUSIE

De T-Roc is een Volkswagen met lef en dat zie je niet vaak bij dit merk. Hij combineert gebruiksgemak en moderne technologie met een modieuze uitstraling en dat maakt hem tot een welkome debutant in het inmiddels overvolle SUV-segment van de automarkt.

Extra testnotities

- De T-Roc is voor een Volkswagen zeer vernieuwend, maar in de automarkt geen trendsetter. Ook andere merken hebben tegenwoordig zo’n modieuze net-even-anders SUV in het gamma, met de nadruk op expressief design. Voorbeelden? Toyota met de C-HR en Hyundai met de Kona.

- VW heeft een van de beste infotainmentsystemen van dit moment. Voorbeeld: met een druk op de knop krijg je een overzicht van de verkeersinformatie. Daar heb je wat aan als automobilist. En ook de bijbehorende app zie je nog lang niet bij alle merken. Daarmee kan je op je smartphone zien hoeveel brandstof er nog in de tank zit en of alle portieren dicht zijn.

- Typisch VW; de ietwat harde stoelen. Bij andere merken zit je echt comfortabeler. Bovendien worden ondanks de wat hogere zit de bovenbenen niet optimaal ondersteund. Het zitkussen is – ook bij de bestuurder – aan de voorzijde niet in hoogte verstelbaar.

- Een forse tunnel in de vloer beperkt de voetenruimte voor de achterpassagiers.

- Da’s handig achterin: een eigen 12 Volt-aansluiting en eigen bediening van de uitstroomroosters van het klimaatsysteem.

- De geteste auto heeft de lichtste benzinemotor (115 pk). Daarmee is de T-Roc vanaf €26.550 te koop. De geteste versie heeft het Style-uitrustingsniveau, waarmee hij €28.530 kost. Dit Style-niveau bevat onder meer adaptieve cruisecontrol, parkeersensoren voor en achter, mistlampen (tevens bochtverlichting), comfortstoelen met hoogteverstelling en middenarmsteun voor en een in delen omklapbare achterbank met drie hoofdsteunen.

- De geteste auto bevat daarnaast een groot aantal opties. Het Advance pakket (€2.006) bestaat uit een elektrisch bedienbaar schuif/kantel panoramadak, LED-koplampen, privacy-glas achter en elektrisch inklapbare buitenspiegels met omgevingsverlichting. Het Executive pakket (€1.485) brengt met zich mee: navigatie, multimediasysteem 'Discover Media', digitale radio, mobiele online diensten (Car-Net) en de bijbehorende Mijn Volkswagen app, smartphone-integratie, diefstalalarm 'Plus' en verkeersbordherkenning . Dan heeft deze auto ook nog het Style+ pakket (€426) dat bestaat uit chromen sierlijsten, vermoeidheidsherkenning, chromen sierlijsten op de portieren, gekleurde panelen in het dashboard en het dak én de voorste raamstijl en de spiegelkappen in een afwijkende kleur. Het Winterpakket (€288) is eveneens aanwezig: een metertje voor het ruitenwisservloeistof-peil en verwarmbare voorstoelen en ruitensproeiers. En het Stoel-pakket (€174) levert lendensteunen voor en een volledig neerklapbare bijrijdersstoel (voor als je extra lange lading wil meenemen). En dan heeft de testauto ook nog 17 inch lichtmetalen wielen Mayfield (€595), elektrische bediening van de achterklep (€358), elektronische klimaatregeling (€249), chromen dakrails (€156) en stuurverwarming (€125). De totaalprijs van de geteste auto komt met dit alles op €34.392.

