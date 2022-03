Test Volkswagen Taigo: begonnen in Zuid-Amerika, nu ook in Nederland

AUTOTESTDe Volkswagen Taigo is in Zuid-Amerika al twee jaar op de markt, waar hij Nivus heet. Maar nu wordt deze ‘betaalbare’ SUV-coupé ook in Spanje gebouwd en staat hij bij de Nederlandse VW-dealers.

VW Taigo 1.0 TSI (81 kW/110 pk) DSG-7, vanaf €32.590

Volkswagen had al een SUV op basis van de Polo: de T-Cross. Maar de Taigo, eveneens gebaseerd op de Polo, is een SUV-coupé en die ziet er net wat spannender en eleganter uit. Zijn meer gestrekte vorm helpt daaraan mee: hij is 16 centimeter langer dan de T-Cross en 8 centimeter lager.

Zijn coupé-daklijn leidt tot minder hoofdruimte op de achterbank, maar daar valt nog goed mee te leven. Ook is de beenruimte daar net voldoende. De stoelen zitten lekker. Het interieur oogt wat eenvoudig en kleurloos, maar de Taigo hoeft zich er niet voor te schamen. Bovendien voelen de meeste materialen prettig aan.

Het infotainment biedt vrijwel alles wat je in een moderne auto verwacht. Voor de klimaatinstellingen bestaat hier gelukkig nog een apart bedieningspaneel. Alleen vergen daar de aanraakknopjes die je met een veegbeweging bedient enige gewenning.

Het design van de bedieningshendel van de automaat doet wat gedateerd aan en ook de trend van een elektrische parkeerrem is aan de Taigo voorbijgegaan. Hetzelfde geldt voor de spriet-antenne op het dak, die je er bij de wasstraat moet afschroeven, in plaats van zo’n moderne haaienvin-antenne.

De bagageruimte van 438 liter is voor een auto van deze prijs groot genoeg en slechts 17 liter minder dan die van de T-Cross. De 1.0 TSI benzinemotor levert prima prestaties. Hij vertoont voldoende souplesse en kracht en blijkt redelijk zuinig (testverbruik 1 op 16). De 7-traps automaat werkt prima: onopvallend en snel.

De wegligging van de Taigo is gewoon goed. Dit is in zijn prijsklasse niet de spannendste auto om te besturen, maar dat is zijn missie ook niet. Het onderstel vertoont een mooie mix van stevig weggedrag en ruim voldoende veercomfort.

Plus

+ Voldoende zit- en bagageruimte.

+ Fijne aandrijflijn.

+ Prima weggedrag.

+ Goede uitrusting.

Min

- Spriet-antenne.

- Geen elektrische parkeerrem.

- Betaalbaar is bij VW een relatief begrip.

Eindcijfer

8,1

Conclusie

De VW Taigo overtuigt als gebruiksvriendelijke gezinsauto die er net even wat spannender uitziet. Hij heeft een prima aandrijflijn en rijdt gewoon goed. Slechts in detail loopt hij niet helemaal in de pas met de ontwikkelingen van dit moment.

Extra testnotities

De Taigo is 11 centimeter langer dan een Polo en zelfs 3 centimeter langer dan de duurdere VW T-Roc. Maar die heeft dan weer wel een grotere wielbasis, met als gevolg uiteindelijk meer interieurruimte.

Een van de meest serieuze concurrenten van deze VW is de Hyundai Bayon. Ook die compacte SUV-coupé komt erg goed voor de dag, bleek eerder uit onze test, en hij is verleidelijk geprijsd.

De Taigo kan afhankelijk van de motorversie een geremde aanhanger van 1100 tot 1200 kg trekken.

Vier jaar garantie: dat was vroeger bij Volkswagen wel anders.

De laadvloer is in hoogte verstelbaar en de achterbankleuning kan in twee ongelijke delen worden omgeklapt.

De Taigo is te koop vanaf €28.590. Dan krijg je de 1.0 TSI benzinemotor met 70 kW/95 pk vermogen en een handbak. Getest is deze driecilinder motor in een krachtiger versie: de 1.0 TSI 81 kW/110 pk met DSG-7 automaat. Die staat vanaf €32.590 in de prijslijst. In dit geval heeft hij bovendien de R-Line uitrusting, waarmee zijn prijs op €36.290 komt. En dan is de testauto ook nog voorzien van de opties Multimedia Pakket (€670), Comfort Pakket (€690), Design Pakket (€1.570) en Diefstalalarm (€290). De totaalprijs van de geteste Taigo komt hiermee op €39.510. Overigens is er ook nog een motorversie met 1.5 TSI (110 kW/150 pk) en DSG-7 automaat. Die staat vanaf €38.840 in de prijslijst.

