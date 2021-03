Test Volvo XC40 P8: slim omgebouwde Volvo is nu volledig elektrisch

Volvo XC40 P8 AWD Recharge Pure Electric (408 pk/ 300 kW), vanaf €55.495

Daarvoor moet je de P8 Recharge hebben, die niet meer dan een variant is van de versies met brandstofmotor. In de architectuur van die auto is wel genoeg ruimte gecreëerd voor een groot accupakket (78 kWh, waarvan 75 bruikbaar). En onder de ‘motorkap’ schuilt hier een extra bagageruimte van 31 liter. De zitruimte is gelijk gebleven: ook deze XC40 blijkt een gebruiksvriendelijke SUV.

Volvo belooft een actieradius van 418 kilometer per laadbeurt, maar met een gemiddeld testverbruik van 24,4 kWh per 100 kilometer is zo’n 300 kilometer tussen laadstops realistischer. Zuiniger met energie zijn concurrenten als de Tesla Model Y en de Volkswagen ID.4, al komt dat deels doordat de Volvo je uitdaagt om het stroompedaal wat dieper in te drukken dan strikt noodzakelijk. Dankzij twee motoren (150 kilowatt vermogen per stuk) reageert de P8 ronduit rap, waardoor tussensprintjes vermakelijk worden, ondanks het gewicht van ruim 2100 kilo.

Naast een uitgebreide rits aan veiligheidssystemen, zoals een ietwat wisselvallige rijstrook-assistent en overijverige waarschuwingen voor kruisend verkeer, overtuigt de XC40 P8 met z’n bedieningsgemak. Als eerste model van Volvo draait het bedieningssysteem op de Android-technologie van Google en dat werkt prettig, mede omdat de auto stemcommando’s goed begrijpt en snel uitvoert. Daar kunnen de meeste, zelf gecreëerde systemen van autofabrikanten niet aan tippen.

Wel jammer dat een op maat gemaakte app voor het gebruik van deze elektrische XC40 ontbreekt. Volvo meldt dat die nog in de maak is.

Het interieur is onverminderd fraai en voor een doorsnee gezin is de zitruimte voldoende. In zijn rijgedrag is hij soms wel wat afstandelijk, maar het gaat er in elk geval lekker soepel aan toe.

Plus

+ Ruim en handig.

+ Uitstekende prestaties.

+ Simpel te bedienen.

+ Rijdt zeer soepel.



Min

- Beperkt rijbereik.

- Geen app beschikbaar.

- Prijzig in aanschaf.

- Hoog voertuiggewicht.

Eindcijfer

7,9

Conclusie

De eerste volledig elektrische Volvo is als gezinsauto ruim genoeg en het infotainment werkt gebruiksvriendelijk. Wel is het een gemis dat Volvo nog geen app bij deze auto levert. Andere tegenvallers zijn de prijs en het beperkte rijbereik.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Extra testnotities

Hoewel de prestaties van de tweemotorige XC40 P8 meer dan prima zijn, is het jammer dat de auto vrijwel niet met één pedaal te rijden is. Dit zogenoemde ‘one pedal driving’, waarbij je zoveel op de elektromotoren kunt afremmen dat je zelf het rempedaal niet hoeft te gebruiken, kan zeker in druk stadsverkeer erg comfortabel zijn. Het zou dus prettig zijn als je uit meer ‘remstanden’ kunt kiezen. Dat is bovendien gunstig voor het rijbereik, want ongemerkt stop je door slim te remmen aardig wat energie terug in de accu’s.

De extra bagageruimte in de neus van de Volvo is handig, maar dat geldt niet voor de toegang tot de ‘frunk’ (front trunk). Waar je bij een Tesla bijvoorbeeld op de sleutel kunt drukken om de voorste bak te openen, moet je bij deze Volvo eerste de normale motorkapontgrendeling in de voetenruimte van de bestuurder gebruiken, daarna de ‘motorkap’ open doen, dan nog een extra afdekklep omhoog tillen en dán kun je pas je bagage of je laadkabel opbergen. Niet zo doordacht als je met je handen vol spullen staat.

Het aantal spraakcommando’s dat je op de Google Assistant kunt afvuren is groot: niet alleen verstaat het systeem opvallend gedetailleerde opdrachten (zoals ‘Hey Google, kun je de stuurverwarming op standje twee zetten?’), de auto voert ze ook vrijwel zonder uitzondering correct uit. Ook geinig: je kunt de auto vragen om moppen te vertellen, laten rappen of een gedicht laten voordragen. Die laatste functies zijn niet heel zinvol, maar leveren wel een vermakelijk tijdverdrijf op.

Qua rijden merk je dat de XC40 P8 ruim 2100 kilo weegt: de vering en demping zijn vooral soepel afgesteld en dat maakt deze Volvo niet heel dynamisch. Ondanks dat een groot deel van het gewicht (het accupakket) relatief laag bij de grond ligt, hangt de XC met plezier op één oor in snelle bochten terwijl de brede banden alles op alles moeten zetten om hun grip niet te verliezen. Verwacht geen heel sportieve of strakke reacties, al snel kies je ervoor om de auto rustig en soepel te bedienen.

De tijd dat Volvo fabelachtige stoelen maakte, ligt achter ons. De zetels in de XC40 geven op zich voldoende steun (ook aan je bovenbenen, dankzij optionele zittingverlengers) maar zijn aan de harde kant en nodigen niet uit om urenlang achter elkaar te blijven rijden. Dat doet Volvo – net als andere automerken – overigens met opzet, omdat het veiliger is om elke twee uur even de benen te strekken. Maar zeker bij het instappen denk je met weemoed terug aan de heerlijke Volvo-fauteuils van een jaar of vijftien geleden.

Hoewel de standaarduitrusting met onder meer klimaatcontrole, een digitaal instrumentenpaneel, een prima infotainmentsysteem met ‘over-the-air-updates’ en 19-inch wielen past bij de prijs van de P8, moet je voor bepaalde handigheidjes vreemd genoeg bijbetalen. Zo kost een draadloze lader voor je smartphone 280 euro extra, moet je voor parkeersensoren in de voorbumper 495 euro bijbetalen, vraagt Volvo 95 euro voor elektrisch bedienbare kindersloten op de achterdeuren en zorgt een warmtepomp (die de auto en de accu’s efficiënter verwarmt, dat scheelt tot 30 kilometer bereik) ervoor dat je rekening met nog eens 670 euro stijgt. Wie snel is, betaalt voor die laatste optie tijdelijk 395 euro, overigens.

Het ontbreken van een op maat gemaakte app voor elektrisch rijden is een misser, en een veelgehoorde klacht van mensen die nu al een XC40 P8 rijden. Met zo’n app is het bijvoorbeeld handig om de auto voor te verwarmen voordat je gaat rijden: dan is het interieur al lekker warm maar zijn ook de accu’s al op bedrijfstemperatuur en dat kan kostbare kilometers rijbereik opleveren. Je kunt het voorverwarmen overigens al wel plannen bij deze Volvo, maar daarvoor moet je fysiek in de auto zitten. Het merk kondigt overigens aan dat de app ‘in ontwikkeling is’.

Het is Volvo ook opgevallen dat de P8 niet heel zuinig met z’n energie omspringt. Achter de schermen werkt het merk aan een update die het systeem moet verbeteren en de auto iets zuiniger moet maken. Bij de technisch identieke Polestar 2 is die update reeds uitgevoerd, en de eerste berichten van gebruikers klinken positief omdat de auto’s inderdaad iets zuiniger zouden zijn.

Standaard zit de Volvo al bovengemiddeld goed in zijn veiligheidssystemen. De lijst aan actieve en passieve hulpsystemen is lang, met onder meer ‘City Safety’ waarmee de XC40 zelf kan remmen voor andere voertuigen, wandelaars en fietsers. Ook is de auto in staat om grote dieren te herkennen en desgewenst zelf uit te wijken om een botsing te voorkomen, terwijl talloze sensoren eveneens voorkomen dat je tegen kruisend verkeer knalt, andere auto’s raakt bij het inparkeren of in slaap sukkelt tijdens het rijden. Nieuw bij de P8 is het zogenoemde ‘Connected Safety’: omdat de auto’s zijn verbonden met ‘de cloud’, kunnen de diverse Volvo’s elkaar waarschuwen voor mogelijk gevaar door middel van satellietgegevens.

Onlangs kreeg de XC40 P8 er een zusje bij: de Volvo C40, die later dit jaar op de markt komt, is feitelijk dezelfde auto maar dan voorzien van een andere neus en een sportiever ogende, lagere daklijn. Dat voorspelt weinig goeds voor de bagageruimte, maar met zo’n SUV-coupé haakt Volvo wel aan op een hedendaagse trend.

