Tienduizenden slachtoffers van 'Win een Jeep SRT’ actie op Facebook

Vraag & Antwoord Toch NL-stic­ker nodig op witte kenteken­plaat

12 oktober Onlangs legde u uit waarom er op een witte kentekenplaat geen NL- of EU-aanduiding zit en dat je daar ook geen NL- of EU-sticker op mag plakken. Dat klopt, maar bij gebruik buiten Nederland moet er op de aanhanger of fietsendrager met witte plaat wel degelijk zo’n ‘ouderwetse’ NL-sticker zitten. Die moet ervoor zorgen dat achter op het voertuig het land van oorsprong duidelijk is. —Joost van der Linde