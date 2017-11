Toch geld in zicht voor kopers van foute Volkswagens

De boete mag dan niet hoog lijken, volgens de Consumentenbond is er een groter belang. Die wil Volkswagen met dit oordeel in de hand aan tafel krijgen voor een compensatieregeling voor iedereen die de afgelopen jaren een diesel met sjoemelsoftware kocht, stelt directeur Bart Combée. ,,In de praktijk is het voor individuele consumenten moeilijk om een regeling af te dwingen. Maar met deze uitspraak van de ACM willen wij Volkswagen weer aan tafel krijgen om te praten over een brede compensatieregeling voor Europese consumenten.''

Honderden miljoenen

In Amerika heeft Volkswagen al voor honderden miljoenen geschikt met consumenten. Maar in Europa bleven compensaties tot nu toe uit, omdat de Europese regelgeving het bedrijf hier niet toe dwingt zoals in de VS. Tot frustratie van eurocommissaris Bienkowska, zo zei zij vorige week nog in een interview met deze krant. ,,Het duurt mij allemaal veel te lang.’’ Ze pleitte ervoor dat Volkswagen alsnog op vrijwillige basis met een compensatie over de brug zou komen.