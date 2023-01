Tóch met slecht weer de weg op? Pas op voor aquaplaning: dit moet je doen (en dit vooral niet)

met video Dit moet je doen als je plotseling in een stortbui terecht komt: ‘Ga niet de vlucht­strook op’

Wie vanmiddag of vanavond de weg op gaat, kan in Oost-Nederland te maken krijgen met hevige onweersbuien. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Rijkswaterstaat waarschuwt en geeft tips voor het geval je in plotseling noodweer terecht komt: ‘Ga niet op de vluchtstrook staan’.

30 juni