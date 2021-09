Toch weer een Europese autoshow: het blijft een lastig verhaal

analyseKeert de klassieke autoshow, een feest voor autoliefhebbers, ooit nog terug? In Nederland is de AutoRAI al jaren geleden van het toneel verdwenen. Maar in München opent bondskanselier Angela Merkel vanmiddag de IAA, die jarenlang bekend stond als de grootste autoshow ter wereld. Alle inspanningen ten spijt lijkt het nu al een vergeefse poging om het fenomeen autoshow nieuw leven in te blazen.

Natuurlijk laat allereerst de coronacrisis zijn sporen na in de beurshallen van München. Mondkapjes dragen is overal verplicht en er wordt op gehamerd om ook hier anderhalve meter afstand te houden. Maar het is dapper: nadat de afgelopen anderhalf jaar alle grote autoshows waren afgelast vanwege de pandemie, durven de Duitsers het nu weer aan. Het wel of niet doorgaan van het evenement was tot het laatste toe onzeker, maar de huidige besmettingscijfers en overheidsmaatregelen maken het mogelijk om nu wel degelijk de deuren voor het publiek te openen.

De internationale pers mocht gisteren al naar binnen. En daarbij bleek dat de spanning te snijden is op de beursvloer, niet alleen vanwege het virus. Zo hebben actievoerders gedreigd om de auto-industrie hier de komende dagen eens flink dwars te zitten met protesten. Dat gebeurde de afgelopen jaren al meerdere keren toen de IAA nog in Frankfurt werd gehouden. Er werden toen persconferenties verstoord en bij de ingang werd vaak uitbundig gedemonstreerd, vooral door klimaatactivisten. Maar nu zijn er volgens de Duitse autoriteiten zelfs aanwijzingen dat de demonstranten geweld niet zullen schuwen.

Het is de reden waarom deze week in München bij de ingang van het beursgebouw tientallen, serieus bewapende agenten paraat staan om elk moment te kunnen ingrijpen. Is er een persconferentie ergens op de beursvloer, dan staat ook daar een cordon aan beveiligers schouder aan schouder om eventuele activisten tegen te houden. Het wordt er niet gezelliger op.

Slechts zes publieksdagen in München

Dat de Duitse beurs voor het eerst niet in Frankrijk, maar in München wordt gehouden, heeft alles te maken met de onzekerheid over de toekomst van autoshows in het algemeen. Als nieuwe locatie is - niet toevallig - het welvarende Zuid-Duitsland gekozen, waar veel potentiële autokopers wonen. Bovendien is dit een stad met meer toeristische aantrekkeingskracht dan Frankfurt.

Maar de Internationale Automobil Ausstellung telt deze keer slechts zes publieksdagen in plaats van twaalf. Natuurlijk is daarbij rekening gehouden met de coronacrisis, maar het is ook een signaal dat de organisatie eigenlijk niet meer op grote bezoekersaantallen rekent.

De publieke belangstelling voor autoshows neemt al jaren af. Vroeger hadden consumenten een beurs nodig om zich te kunnen oriënteren op een nieuwe auto, waar dan ook steevast tassen vol brochures werden verzameld. Maar de autokoper oriënteert zich tegenwoordig liever online of bezoekt een dealer waar de showroom in de afgelopen jaren getransformeerd is tot een glazen paleis waar auto's met meer glamour tentoongesteld staan dan op welke autobeurs ook.

Of dat allemaal nog niet erg genoeg is haakten de afgelopen jaren ook steeds meer autofabrikanten af op de internationale shows. Zij zien steeds minder het nut in van een dure stand in een beurshal, waar ze de aandacht met hun concurrenten moeten delen, terwijl ze voor hetzelfde geld een eigen evenement of reclamecampagne kunnen organiseren.

Kleiner

De IAA nieuwe stijl is daarom kleiner van formaat en moet het doen zonder belangrijke merken als Opel, Tesla, Toyota of Peugeot. Hun plekken blijken in allerijl ingenomen door Chinese automerken die op het punt staan naar Europa te komen.

En verder lijkt de IAA nu meer een vakbeurs dan een publieksbeurs. Hij is mede georganiseerd door BMW, dat in München zijn hoofdkwartier heeft. De organisatie heeft de IAA omgedoopt tot mobiliteitsevenement, waar nu ook fietsen en het openbaar vervoer een podium krijgen.

Er staan tal van toeleveringsbedrijven en start-ups en er wordt nadrukkelijk gepoogd een discussie op gang te brengen over een klimaatneutrale toekomst van de mobiliteit en de rol van de auto in steden. Met dat doel zijn ook op tal van plekken in de stad stands opgebouwd: niet echt handig voor bezoekers, maar een poging om de stadsbewoners bij de maatschappelijke discussie te betrekken.

Intussen leidt de ommezwaai naar mobiliteitsbeurs op de beursvloer tot een ietwat chaotische sfeer waar bezoekers tussen allerlei onbekende exposanten moeten zoeken naar het laatste autonieuws. Zo maakt de IAA voor eens en voor altijd duidelijk dat de gloriedagen van de klassieke, Europese autoshow toch echt voorbij zijn. Of de wereld nu wel of niet gebukt gaat onder een pandemie.

Volledig scherm De Internationale Automobil Ausstellung (IAA) is nu een mobiliteitsbeurs, waar ook fietsen het podium krijgen. © REUTERS

Volledig scherm Luca de Meo, de topman van Renault, gunt de IAA in München de onthulling van de nieuwe Renault Mégane, die ook als volledig elektrische auto op de markt komt. © AFP

