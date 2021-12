Topman Toyota: ‘De komst van kleinere voertuigen is onvermijdelijk’

Andrea Carlucci is bij autoconcern Toyota verantwoordelijk voor de producten die consumenten daadwerkelijk kunnen kopen. Op dit moment levert het Japanse merk in Europa een heel breed scala aan personen- en bedrijfswagens, van de nieuwe Aygo X tot de immense Land Cruiser. Maar achter de schermen zijn mensen zoals Carlucci druk bezig met de mobiliteit van de toekomst.

Tijdens het traditionele Kenshiki-evenement, waarbij Toyota de plannen voor de komende jaren onthult, sprak onze autoredactie uitgebreid met Carlucci. Over de Toyota’s van de toekomst, maar ook over de relatief late introductie van batterij-elektrische modellen zoals de nieuwe bZ4X én de concurrentie, die met name vanuit Zuid-Korea en China in rap tempo heftiger wordt.

Volledig scherm De in Italië geboren Andrea Carlucci is één van de hoogste bazen van Toyota in Europa © Toyota

Hoe ziet u de opkomende concurrentie van merken die enorme stappen zetten in korte tijd?

,,Dat is interessant om te zien en houdt ons alert. Vooral de gebeurtenissen in China (waar automerken momenteel relatief hard groeien en hun vleugels alsmaar sneller uitspreiden naar Europa, red.) zorgen naar mijn idee voor een versnelling en meer focus, bijvoorbeeld op de ontwikkeling van elektrische mobiliteit.”

In hoeverre vreest u die tegenstanders?

,,Wij zijn een hele grote, wereldwijde speler die veel respect heeft voor onze concurrenten. Maar ik zie ook zeker dat wij dingen kunnen leren van hun aanpak. Zij helpen ons bijvoorbeeld om trends te herkennen.” Als voorbeeld noemt Carlucci ‘software first’, de tactiek van automakers waarbij de snelheid en kwaliteit van de computertechnologie in een auto in korte tijd één van de belangrijkste onderdelen is geworden. ,,Dat is duidelijk een ontwikkeling die wordt aangejaagd door bedrijven in China, dus op dat vlak moeten en willen wij op hoog niveau kunnen meespelen. Overigens vind ik dat Europa op dit moment nog veel belangrijker voor ons is.”

Volledig scherm Nieuwe Chinese concurrenten zoals de Nio ES8 (boven) en de Hongqi E-HS9 zagen aan de stoelpoten van reuzen zoals Toyota © Nio / Hongqi

Hoe bedoelt u dat?

,,De opkomst van elektrische voertuigen gaat op ons continent nog veel harder dan in China. De laatste jaren is het aandeel van elektrische auto’s in de markt geëxplodeerd, en die trend is wat ons betreft een duidelijke voorbode voor de rest van de wereld. Daar spelen we dus op in met de komst van onze volledig elektrische bZ-modellen.”

En toch is Toyota relatief laat met een volledig elektrische modellen. De eerste bZ4X komt pas volgend jaar. Hoe verklaart u die traagheid?

,,Die kritiek klinkt nu al een paar jaar, maar ik zie dat toch echt anders. Wij zijn al zo’n vijfentwintig jaar bezig met hybride techniek, waardoor Toyota inmiddels meer dan twintig miljoen geëlektrificeerde voertuigen op de weg heeft gezet! Dat is heel lange tijd de beste strategie geweest en heeft een enorme bijdrage geleverd aan de elektrificatie van het wagenpark en het verminderen van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat is een heel bewuste strategie geweest.”

Volledig scherm De elektrische Toyota bZ4X komt pas volgend jaar op de markt in Nederland © Toyota

Maar mede daardoor heeft Toyota ook wel het verwijt gekregen de opkomst van elektrische auto’s ‘bewust te vertragen’. U vindt dus niet dat uw concern te behoudend geweest is met het ontwikkelen van elektrische modellen?

,,Eerlijk gezegd vind ik van niet. Onze aanpak was niet behoudend of defensief, zoals sommigen zeggen. Ik noem het liever ‘realistisch’. Sommige merken zijn eerder met elektrische auto’s, zeker, maar volgens mij springt Toyota nu op het allerbeste moment in. Wij hebben de afgelopen 25 jaar heel veel geleerd over batterijtechnologie en kunnen daardoor nu de beste producten leveren. Kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid staan bij ons als vanouds voorop, dat is voor Toyota belangrijker dan de eerste zijn.”

Wel vindt er achter de schermen bij Toyota ‘een kleine revolutie’ plaats op het gebied van digitalisatie en nieuwe technologie, legt Carlucci uit: ,,De komst van diverse bZ-modellen is daar een goed voorbeeld van: we draaien de kraan echt vol open de komende jaren. Daarnaast staan we meer dan ooit open voor het onderzoeken van nieuwe technologie en voor samenwerkingen met andere bedrijven. Het is veelzeggend dat wij op het vlak van accu-ontwikkeling samenwerken met BYD uit China; de kwaliteiten van onze twee bedrijven leveren een enorme slagkracht op, waardoor onze klanten betere auto’s krijgen.”

Nog een aspect van de vernieuwingsdrang noemt Carlucci de komst van James Kaffner, een vooraanstaande wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in robottechnologie en software. Hij is inmiddels lid van de directie van de hele Toyota Motor Corporation en richt zich als ‘Chief Digital Officer’ op de ontwikkeling van nieuwe technologie. Zijn werkveld gaat veel verder dan elektrische auto’s; in een speciaal ontwikkelingsgebied in Japan (wat Toyota de ‘Woven City’ noemt) is het merk druk bezig met zelfrijdende auto’s, robots ‘en slimme technologie om de hele maatschappij duurzamer te maken’.

Volledig scherm Vooralsnog stapt Toyota niet in piepkleine deelauto's, zoals de Rotterdamse Biro © Frank de Roo

Toyota wil voor iedereen mobiliteit blijven bieden, zegt u. Tegelijkertijd worden auto’s steeds duurder. Hoe ziet u die toekomst?

,,Dat is inderdaad een spanningsveld waar we rekening mee moeten houden. Ik ben er trots op dat wij nog altijd betaalbare auto’s maken: we hebben met de nieuwe Aygo X een auto in ons assortiment waarmee consumenten voor een paar honderd euro per maand een nieuwe auto kunnen rijden. Bovendien heeft Toyota de afgelopen jaren heel bewust geëxperimenteerd met allerlei soorten van zogenoemde micromobiliteit.”

Hiermee doelt Carlucci op een hele range aan scootmobiel-achtige voertuigen, maar ook op piepkleine stadsautootjes zoals de avontuurlijke i-Road uit 2013 en de recentere C+Pod. Die laatste is een tweezits stadsautootje, een beetje vergelijkbaar met de Citroën Ami, met een topsnelheid van 60 kilometer per uur. Die C+Pod komt waarschijnlijk alleen in Japan op de markt.

Volledig scherm De elektrische Citroën Ami is een ander voorbeeld van een nieuw 'mobiliteitsconcept'. Ook deze oplossing komt voorlopig echter niet naar Nederland © Citroën

U ziet dus geen kansen voor piepkleine stads-Toyota’s in Europa?

,,Wat ik zeker weet, is dat ruimte één van de grootste problemen is in grote steden en dat ruimtegebrek de komende jaren alsmaar erger wordt. Het is een kwestie van tijd voordat Toyota daar een passende oplossing voor biedt, maar het is nu nog te vroeg om te zeggen wat dat antwoord zal zijn. Dat heeft alles te maken met de vraag van onze klanten. Private Lease is op dit moment voor veel Europese klanten een passende oplossing, maar het is voor ons lastig om nóg kleinere voertuigen levensvatbaar (of in andere woorden winstgevend) te krijgen. Ik vond de i-Road ook geweldig, maar het is lastig om zo’n voertuig betaalbaar aan te kunnen bieden.”

En deelauto’s dan, ziet Toyota daar een toekomst?

,,Dat is nog zo’n aanbod waarmee je als automaker heel slecht geld kunt verdienen, dus is het nog steeds de vraag of dat de juiste aanpak is. Voorlopig zie ik daar hooguit kansen als we de juiste samenwerkingen opzetten, maar het wordt hooguit een deel van de oplossing. Verder is het onvermijdelijk dat Toyota ook in Europa kleinere voertuigen gaat aanbieden die qua prijs en formaat ónder de Aygo X vallen, maar we zullen een andere aanpak moeten vinden om die op een goede manier op de markt te zetten. Er gaat hoe dan ook nog een hoop veranderen!”

