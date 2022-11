Topmanager BMW: ‘Koop geen nieuwe BMW’s’

Dit is het slechtste en beste automodel volgens Nederland­se automobi­lis­ten

De betrouwbaarste auto van Nederland is de Mitsubishi ASX, een compacte SUV van het Japanse merk die van 2012 tot 2022 geleverd is. Slechts 1 procent van de ASX-rijders is het afgelopen jaar stilgevallen. De slechtste auto van Nederland is de Renault Scénic.

19 november