‘Tot 70 procent banenverlies door elektrische auto’

De vakbond bij Hyundai in Zuid-Korea is ervan overtuigd dat de elektrische auto tot 70 procent van de banen binnen de Koreaanse fabrieken van de groep overbodig kan maken. Dat meldt de Belgische website Autogids.

Volgens Ha Bu-young, de leider van de vakbond bij Hyundai in Zuid-Korea, staat de werkgelegenheid in de autosector onder grote druk. De schuldige is de elektrische auto, die geen verbrandingsmotor of versnellingsbak nodig heeft. Daardoor hoeft er minder aan te worden gewerkt op de assemblagelijn en is dus minder personeel nodig. Zeker in Korea, een land dat verzot is op elektrische en hybride auto’s, gaat dit volgens hem tot grote problemen leiden.

Accu is de vijand

De voorspellingen van de vakbondsleider zijn ongetwijfeld pessimistisch, maar het probleem is reëel. Volgens James Hackett, CEO van Ford, kost de fabricage van een elektrische auto 30 procent minder tijd dan die van een model met verbrandingsmotor. Dat is een voordeel voor de directie en de klant, maar niet voor de werknemers. En omdat de productie van accu’s en hun onderdelen vaak bij onderaannemers gebeurt, zou de werkgelegenheid aan de assemblagelijnen van een autofabriek in gevaar kunnen komen.

Omscholing