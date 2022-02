Tot tien procent benzine besparen door je airco uit te zetten in de winter, is dat verstandig?

De airconditioning is een flinke brandstofslurper. Het verbruik kan zomaar 10 procent stijgen wanneer deze is ingeschakeld. In de zomer is er geen ontkomen aan om de airco te gebruiken, want rondrijden met open ramen is nog veel slechter voor je brandstofverbruik doordat de aerodynamica van de auto compleet wordt verstoord. Maar 's winters hoef je je auto niet te koelen en dus kan de airco dan uit blijven. Toch?

‘Niet drie maanden uit’

‘5 tot 10 procent besparing’

De ANWB is iets minder streng in de leer. Volgens woordvoerder Marcus van Tol is het beleid: airco uit in de winter. ,,Je kunt tussen de 5 en 10 procent brandstof besparen wanneer deze uit staat", aldus Van Tol. ,,Wel is het essentieel om de airconditioning eens in de twee weken een half uur aan te zetten. Het koudemiddel in de airco is namelijk tevens smeermiddel. Op die manier blijven de pakkingen in goede staat en voorkom je dat je voor dure servicebeurten of reparaties komt te staan.”