Tot vijf jaar cel voor fraude met exclusieve auto's

De rechtbank in Zwolle heeft twee mannen veroordeeld tot celstraffen van vier en vijf jaar wegens grootschalige btw-fraude bij de export van tweedehands auto’s. Daarmee was een bedrag gemoeid van rond de 15 miljoen euro.

Het gaat om een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en een 41-jarige man uit Meppel, zo meldt Automobiel Management. De rechtbank achtte bewezen dat de mannen via hun autobedrijf in Hoogeveen auto’s opkochten van Nederlandse leasemaatschappijen, om deze vervolgens door te verkopen naar andere Europese landen. Dat is op zich toegestaan, mits het kopende bedrijf in eigen land de btw afdraagt.

De auto's, van de merken Porsche, Volvo, Audi en Mercedes-Benz, werden op papier geëxporteerd naar fictieve autobedrijven in andere Europese landen, maar in werkelijkheid ging het hier om zogenoemde ‘ploffers’. Deze bedrijfjes zijn in het leven geroepen om mee te frauderen. Op het moment dat ze btw moeten betalen ploffen ze; ze verdwijnen in het niets of gaan failliet.

‘Actieve rol’

Het Hoogeveense autobedrijf verkocht voor miljoenen aan auto’s aan dit soort bedrijven. Die deals werden altijd contant afgerekend. In werkelijkheid werden de auto’s in en rond Berlijn afgeleverd aan in Berlijn woonachtige malafide Libanese autohandelaren, om daarna doorverkocht te worden zonder dat er btw werd afgedragen. Volgens de rechter wisten de handelaren van deze frauduleuze praktijken af. Ze hadden zelfs een actieve rol in de organisatie, aldus de uitspraak. Dat zou blijken uit diverse mail- en WhatsApp-gesprekken.

De rechtbank legde hoge straffen op, ook al omdat de schade in deze zaak grofweg 15 miljoen euro bedraagt. ,,Het plegen van btw-fraude leidt er uiteindelijk toe dat belastingplichtigen meer belasting moeten betalen,’’ staat in de uitspraak. Daarnaast hadden de mannen verboden wapens in bezit. Het autobedrijf in Hoogeveen zelf moet een boete van 500.000 euro betalen. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie proberen het financieel voordeel te verhalen.

