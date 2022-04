Toyota Aygo X (spreek uit: Cross) pakt direct koppositie in zijn klasse

De SUV is razend populair. Maar heb je echt zo'n gigantische auto nodig die het fantastisch doet in het terrein, maar die bij de eerste de beste plas begint te aquaplanen en op de snelweg vaak nauwelijks koersvast is? Kennelijk vinden veel automobilisten van wel, met als gevolg dat het segment van de betaalbare stadsauto steeds kleiner wordt. Dat heeft ook een andere reden, want voor autofabrikanten valt hier niets te verdienen. De steeds strengere regelgeving op het gebied van uitstoot, veiligheid en geluid maken compacte auto's langzamerhand onbetaalbaar.

Een van de gevolgen is dat er recentelijk een einde kwam aan het driemanschap tussen Citroën, Peugeot en Toyota, die op basis van één onderstel ieder hun eigen, betaalbare compacte auto maakten, namelijk de C1, de 106 en de Aygo. ‘Niet rendabel’ zeiden Citroën en Peugeot toen Toyota vroeg wanneer ze een nieuw model gingen bouwen. En dus is er geen Citroën C1 meer en geen Peugeot 106. Net als vele andere fabrikanten stortten de Fransen zich op lucratievere modellen, het liefst een SUV of een cross-over. Bij Toyota doen ze dingen anders, met als gevolg dat je bij dit Japanse merk nog altijd aan kunt kloppen voor een betaalbare auto met een standaarduitrusting waar menig Audi een puntje aan kan zuigen.

Extravagant en speels

De Aygo had tot voor kort een voorkant waarin een X te zien was. Die X is nu in de naam terug te vinden, want de nieuweling - die is gefabriceerd op het ingekorte onderstel van de alom gelauwerde Yaris Cross - heet nu Aygo Cross, ook al schrijf je Aygo X. Zijn opvallende neus is verdwenen, maar saai is de Aygo allerminst. Dat komt deels door zijn spannende two-tone lak, maar ook door de op kruiden gebaseerde kleurencombinaties. Grappig is ook dat het lakwerk aan de binnenkant van de deuren doorloopt. Ook het dashboard is extravagant en speels door zijn vormgeving en kleurgebruik en de bediening is logisch en overzichtelijk, met nog prettig veel fysieke knoppen. Je kunt de mogelijkheden uitbreiden door je telefoon te koppelen via Apple CarPlay of Android Auto.

De toevoeging Cross betekent dat de auto hoger op zijn wielen staat. Daardoor zit je vijf centimeter hoger dan in zijn voorganger en dat zorgt voor een beter zicht rondom en iets gemakkelijk in- en uitstappen. De lengte is toegenomen met maar liefst 23,5 cm, de breedte met 12,5 cm en de wielbasis met 9 cm. Dit vertaalt zich direct terug in meer interieurruimte. Achterin is plek voor twee kinderen of ondermaatse volwassen, maar omdat het een echte vierdeurs auto is, hoeft niemand zich langs een voorstoel te wurmen. Een van de belangrijkste punten van kritiek op de voorganger gold ten aanzien van de bagageruimte. Het nieuwe model kan met een inhoud van 231 liter echter behoorlijk wat verstouwen. Met neergeklapte stoelen groeit de inhoud naar 829 liter en dat is best veel voor een 3,70 meter lange auto.

Kleine draaicirkel

Zijn afmetingen zijn een verademing in de stad. Eindelijk weer een auto waarmee je niet bang hoeft te zijn dat je de velgen beschadigt in een parkeergarage. Met zijn draaicirkel van minder dan tien meter kun je zelfs in de smalste steegjes nog keren. Helaas zijn de stoelzittingen wat kort en zijn ze minder geschikt om lange tijd op door te brengen. Dat is jammer, want de Aygo is verder best goed voor langere afstanden en de stoelen kunnen ook extra ver naar achteren worden geschoven. Doordat het goed geïsoleerd is, blijft het straatlawaai grotendeels buiten en de auto biedt veel ruimte voorin, zelfs voor personen met een lengte van meer dan 1,90 meter.

Zicht naar rechtsachter

Ook het rijden is amusant en zelfs bijna sportief te noemen, zeker ook doordat de versnellingspook van de handbak lekker hoog op het dashboard is geplaatst. De auto is sportief en wendbaar en de elektronica grijpt laat in, waardoor je er best sportief mee kunt rijden. Natuurlijk hoor je het 72 pk sterke 1.0 liter driecilindertje altijd een beetje brommen, maar het geluid is nooit irritant. De enige echte kritiek geldt ten aanzien van de brede C-stijl. Op mini-rotondes verdwijnt er zomaar een fietser achter en daardoor is het zicht naar rechtsachter beperkt.

Wanneer je geen hekel hebt aan schakelen, kies dan niet voor de CVT-automaat. Deze strijkt met zijn bijna permanent hoge toerentallen autoliefhebbers tegen de haren in. Dat komt doordat de motor het meest efficiënt functioneert bij continue hogere toerentallen, maar aan het huilende geluid kunnen veel mensen moeilijk wennen. Keerzijde van de medaille is dat de bak beter schakelt dan de gerobotiseerde handbak van veel concurrenten - en van de voorganger van dit model. Ook de piepjes-feedbck van de bedieningsknoppen is overbodig. Iedere keer als je op een knop drukt, hoor je dit geluidje en dat gaat irriteren. Verder hebben we weinig te piepen, want je haalt zonder moeite een brandstofverbruik van vijf liter per 100 kilometer (één op twintig) en daarmee is de Aygo nog altijd goedkoop om te rijden.

Geen hybride

Een hybride komt er niet, dat zou de auto te duur maken, denkt Toyota. Als je dat toch wilt, kun je prima terecht bij de Yaris waarmee de Aygo veel technologie deelt, vinden ze. Toyota wilde met de Aygo een betaalbare auto maken met het veiligheidsniveau van een veel duurder model en dat is gelukt. Dat de auto daarbij ook prettig rijdt, wendbaar en comfortabel is, daarover wordt op de persconferentie met geen woord gerept en wordt kennelijk als vanzelfsprekend gezien bij Toyota. De nieuwe Aygo X-Cross is te koop vanaf € 15.995. Dat is beduidend meer dan de basisversie van het vorige model, want die had je al voor € 13.595. Maar je krijgt nu wel een iets grotere auto en Toyota geeft maar liefst 10 jaar garantie - of 200.000 kilometer. Dat zorgt dan weer voor een hogere inruilwaarde. Immers; als je de auto na vijf jaar verkoopt, heeft ook de nieuwe eigenaar nog vijf jaar garantie. Het private lease-tarief van de nieuwe Aygo bedraagt 249 euro per maand.

