Toyota Corolla keert terug in Nederland

Twaalf jaar geleden werd de Corolla in Europa vervangen door de Auris. De autofabrikant leek het toen beter om voor Europa een ander model te ontwikkelen, om tegemoet te komen aan de Europese rij-omstandigheden (zoals de Duitse Autobahn zonder snelheidslimiet) en de smaak van de Europese consument. In Noord-Amerika en Azië bleef de modelnaam Corolla intussen wél gehandhaafd.

Maar omdat Toyota tegenwoordig in het kader van efficiëntie één technische basis wereldwijd wil gebruiken, keert de Corolla terug. Bovendien is Toyota ervan overtuigd dat het met de huidige techniek mogelijk is om één wereldauto te maken die tegemoet komt aan de wensen van consumenten op alle continenten. De nieuwe Corolla krijgt dezelfde technische basis als deToyota C-HR, die gekenmerkt wordt door een laag zwaartepunt voor een beter weggedrag.