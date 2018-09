Toyota roept miljoen auto's terug vanwege kortsluiting

Door slijtage kunnen draden die zijn aangesloten op de vermogensregelaar zorgen voor kortsluiting. ,,Als er zich stof verzamelt, kunnen de trillingen van het voertuig het isolatiemateriaal beschadigen, waardoor de draad bloot komt te liggen", valt te lezen in een verklaring van Toyota. ,,Onder die omstandigheden kan er kortsluiting ontstaan. In extreme gevallen, wanneer het warm genoeg wordt, kan dat brand veroorzaken." Vooralsnog is er één geval bekend waarbij er rookontwikkeling was in een auto. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het was voor Toyota wel aanleiding om de auto's terug te roepen.

Bijna 9000 in Nederland

Het merendeel van de betreffende auto's, zo'n 554.000, rijdt in Japan op de weg. Daarnaast weet het bedrijf te melden dat er circa 192.000 stuks in de VS zijn verkocht. In Nederland gaat het in totaal om 8758 auto's, waarvan 7483 van het model CH-R. Eigenaren worden ingelicht, aldus Toyota Nederland. Bij de Prius gaat het om auto's die vanaf 2015 van de band rolden. De C-HR is sinds eind 2016 in productie.