‘Toyota zet aan tot onveilig rijgedrag’

Autofabrikanten zijn beter in het maken van auto's dan reclamecampagnes, zo lijkt het. Veel merken gingen de laatste maanden de fout in en nu is er in Australië een filmpje van Toyota verboden.

De Reclame Code Commissie van Australië heeft de reclame verboden, omdat deze ‘mensen kan beïnvloeden om te hard te rijden’ en dat dit ‘zeer gevaarlijk’ is. In de clip is de nieuwe Yaris GR in actie te zien, een zeer snelle uitvoering van de Yaris.

Te zien is hoe een Yaris GR driftend een garage verlaat en vervolgens hard wegrijdt op een onverharde weg. Daarmee overtreedt Toyota twee codes, namelijk onveilig weggedrag en het overtreden van de maximumsnelheid. Tegen CarExpert zei Toyota dat het de klacht zeer serieus neemt, maar het merk ontkent dat de advertentie in strijd is met de wetgeving.

De Toyota Yaris GR heeft een 261 pk en 360 Nm sterke 1.6 liter driecilinder motor en is daarmee de krachtigste driecilinder die ooit in een reguliere straatauto werd geleverd. De vanafprijs van dit compacte bommetje op wielen bedraagt in Nederland € 50.495.

