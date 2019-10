Toyota zet zelfrijdend, elektrisch busje in voor atletenvervoer bij Olympische Spelen

Nederlan­ders verknocht aan kamperen: de verkoop van campers en caravans blijft maar stijgen

9 oktober De verkoop van kampeerauto's in Nederland is dit jaar verder gestegen. Tot en met het derde kwartaal bedroeg de verkoopstijging 3 procent, blijkt uit cijfers van de Bovag en Kampeer en Caravan Industrie (KCI). Aan de vooravond van de jaarlijkse Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht constateren de brancheorganisaties dat de caravanverkoop in september zelfs met 21 procent toenam en de camper-afzet dit jaar tot een recordhoogte stijgt.