Trajectcontrole beboet vanaf zondag ook bij 70 km/u tijdens werkzaamheden

Door deze lifehack kan Michiel zijn auto voor de deur opladen: ‘Veel beter dan al die publieke laadpalen’

Hoe blij kan een mens zijn met zes nieuwe stoeptegels voor zijn deur? Michiel van Beek uit Soest is in ieder geval heel opgetogen. Er zit namelijk een gootje in die tegels waarin hij het oplaadsnoer van zijn elektrische auto kan wegwerken. ,,Dan struikelt er niemand over. Een fantastische oplossing. Een veel betere dan al die publieke laadpalen’’, zegt hij.

8 juni