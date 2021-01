Trajectcontroles in Vlaanderen blijken grote mislukking: nog niet een derde van de snelheidscontroles werkt

Auto scheurt met 216 kilometer per uur voorbij verkeerspo­li­tie: rijbewijs kwijt

10:37 Een automobilist scheurde gisteravond langs een surveillanceauto van de verkeerspolitie op een snelweg in de omgeving van Den Haag met 216 kilometer per uur, waar ‘slechts’ 130 kilometer per uur is toegestaan.