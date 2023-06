Trekgewicht elektrische auto bij caravans vaak een probleem

Autotest Nieuwe Porsche Cayenne is zo sportief dat het niet leuk meer is

Porsche is het aan zijn stand verplicht om ook van het nieuwste model weer de sportiefste SUV ter wereld te maken. Dat is leuk als er een bocht opduikt, maar in de 90 procent van de gevallen dat er geen bocht opduikt, pluk je daarvan de wrange vruchten.