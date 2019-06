Trieste aanvoerder: 1 op de 4 Belgen met slok op achter het stuur

De uitkomsten van de ESRA-studie (E-Survey of Road users’ Attitudes), uitgevoerd door internationale verkeersveiligheidsinstituten, worden vandaag bekendgemaakt op een congres in Brussel. Van de 2000 ondervraagde Belgische bestuurders gaf 24 procent aan de laatste maand gereden te hebben nadat ze naar hun idee aan hun wettelijke taks zaten.



Daarmee scoort België opvallend slechter dan het Europese gemiddelde (13 procent). In Nederland en Duitsland was dat 9 procent. Van alle 32 bevraagde landen scoren de Belgen het slechtst. Hongarije en Finland eindigden bovenaan met slechts 4 procent chauffeurs met een ‘sappie’ op.



Het Belgische verkeersveiligheidsinstituut Vias heeft het initiatief genomen voor de studie naar verkeersveiligheid. Volgens Vias blijkt dat de mentaliteit ten opzichte van alcohol in België nog veel te laks is. In het per fiets deelnemen aan het verkeer zien nog minder Belgen een probleem.



Volledig scherm 1 op de vier Belgen werd gevraagd te blazen het afgelopen jaar. © BELGA

Te tolerant

28 procent van de fietsers zegt dat ze mogelijk dronken de weg op zijn gegaan. Gemiddeld zit Europa op 17 procent. België voert de Europese ranglijst ook aan wat betreft het aanvaarden van dronken rijden. ,,Van dit rapport word je niet vrolijk’’, zegt Stef Willems, woordvoerder van veiligheidsinstituut Vias tegen Het Laatste Nieuws.



,,We zijn gewoon te tolerant. Als je zegt dat je mogelijk gereden hebt met een glas te veel op, zeg je eigenlijk dat je nog kan rijden in beschonken toestand. Zolang mensen dat denken, blijven ze de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Voor fietsers gelden dezelfde regels als voor automobilisten’’, aldus Willems.



Niet enkel alcohol, maar ook drugs vormen een probleem onder de Belgen. 7 procent van alle Belgische bestuurders zegt een uur na drugsgebruik in de auto of op de fiets te stappen. Onder jongeren tot 24 jaar is dat zelfs meer dan een op acht. Desondanks is het aantal letselgevallen door alcoholgebruik de laatste 10 jaar afgenomen met 26 procent.



Volledig scherm Niet enkel alcohol, maar ook drugs vormen een probleem onder autorijdende Belgen. © BELGA

Hogere pakkans