Truckers en automobilisten botsen over rijgedrag: ‘Iedereen verplicht vrachtwagenrijles’

‘Man activeert per ongeluk Autopilot in Tesla, waarna er 12.000 euro van zijn rekening wordt gehaald’

6 augustus Volgens een Tesla-eigenaar is automatisch meer dan 14.000 dollar (11.800 euro) van zijn creditcard afgeschreven, nadat iemand per ongeluk op de Autopilot had geklikt en zo rijhulpmiddelen kocht.