Trump-logica: minder doden wanneer auto's meer mogen uitstoten

Een voorstel voor de verbruiksnormen voor auto's van de regering Trump, dat deze zomer werd opgesteld, kwam in handen van persbureau The Associated Press. Daarin staat dat mensen volgens de regering Trump meer zullen gaan rijden als hun voertuigen zuiniger zijn. Hierdoor lopen automobilisten een groter risico op ongevallen. Het omgekeerde gaat volgens hen ook op: wanneer voertuigen meer brandstof gaan verbruiken, zullen mensen minder gaan autorijden en zijn als gevolg daarvan minder vaak betrokken bij ongevallen.

Volgens de conceptversie zullen nieuwe voertuigen ook goedkoper én zwaarder worden als ze niet hoeven te voldoen aan strenge verbruiksnormen. Meer mensen gaan ze dan namelijk kopen volgens de Trump-logica. Hierdoor rijdt een groter deel van de bevolking rond in veiliger en nieuwere voertuigen. Volgens het rapport zou dit 1.000 levens per jaar kunnen besparen wanneer de brandstofnormen op het niveau van 2020 blijven.

. De regering pleit er dan ook voor om een auto gemiddeld 9,4 liter per 100 kilometer te laten verbruiken, een getal dat niet aangescherpt wordt in 2026. De huidige, door Obama geïmplementeerde norm ligt op gemiddeld 5,6 liter per 100 kilometer in 2025. Experts trekken beide beweringen sterk in twijfel. Bovendien wordt niets gezegd over de levens die zouden worden gered doordat zuiniger auto's minder schadelijke stoffen uitstoten