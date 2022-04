Tsjechische miljardair die met 417 km/u over Autobahn raasde gaat vrijuit

Snelheids­dui­vel rijdt 69 kilometer per uur te hard op Ziel­horster­weg en moet rijbewijs inleveren

Een automobilist die eens even stevig het gaspedaal intrapte op de Zielhorsterweg in Amersfoort is woensdag gepakt door de verkeerspolitie. De snelheidsduivel tikte de 109 kilometer aan, waar slechts 50 kilometer per uur is toegestaan.

14 april