Tweedehands Ford Focus: degelijke allrounder

Aankoopadvies

• Over het algemeen zijn de benzinemotoren het meest betrouwbaar, alhoewel de 2.5 vijfcilinder turbomotor uit de Focus ST bovengemiddeld snel door zijn distributieriemen kan gaan. Dit geldt met name voor pre-facelift modellen.

• De viercilinder benzinemotoren kunnen last hebben van ‘rottende’ bougies. Er kan vocht ophopen rond de bougies. Met name bij veel korte ritjes kan dit erger worden.

• Bij de dieselmotoren zijn de turbo’s een punt van aandacht. Je mag de turbo horen fluiten en voorbij 2.000 een duidelijke versnelling voelen.

• Een ander punt bij dieselmotoren is het roetfilter. Dat dient tijdig gereinigd of vervangen te worden. Het kan vol lopen met vuil waardoor het filter zijn functie verliest, met behoorlijke motorschade als gevolg.

• Bij de 1.6 TDCI is de oliepeilstok niet al te sterk. Deze kan relatief eenvoudig afbreken. Vervangen is weliswaar niet zo duur, maar als het restdeel in de motor blijft zitten, moet het hele carter eruit.

• De 1.6 TDCI is optioneel geleverd met een CVT-automaat. Deze is eigenlijk niet sterk genoeg uitgevoerd en kan eerder mankementen geven.

• Heb je te maken met een 1.6 TDCI met handbak, dan kan het vliegwiel sneller slijten dan normaal.

• De aandrijfassen van de Focus ST zijn niet opgewassen tegen het enorme vermogen en slijten extra snel, zeker bij een sportieve rijstijl.

• De emissie-sensoren hebben zwakke contacten, die voor foutmeldingen kunnen zorgen. Hierdoor kan de motor in een andere modus overschakelen en minder goed lopen.

• Bij een hevig trillende motor is het vaak een gasklep of de gasklepsensor die niet goed functioneert. Vaak is dit te verhelpen door de motor uit te schakelen en weer te starten.

• Controleer het stuurhuis en de waterpomp op lekkages. Mocht het lekken, dan moeten beide items worden vervangen. Bij hogere kilometerstanden kan het wijselijk zijn om dit preventief te doen.

Aanbod en prijzen

Bij het aanbod aan occasions gaat het in de meerderheid om stationwagons. Ook de Focus Hatchback (driedeurs en vijfdeurs) is ruim verkrijgbaar. Ook de Focus C-Max, een auto die na een modelupdate enkel als C-Max door het leven ging, en de Focus CC staat als occasion te koop, maar het aanbod van de laatste twee is klein.

Voor minder dan 2.000 euro is er al een behoorlijk aanbod. Dat zijn bijna allemaal stationwagons met 1.6 dieselmotor en een kilometerstand van soms wel 300.000 km. De duurste Focussen zitten net onder de 30 mille, dat is zonder uitzondering de exclusieve en zeer snelle Focus RS met 305 pk. Voor 15 mille zijn er diverse open uitvoeringen van de Focus CC. Voor 10 mille vind je hele late exemplaren van de hatchback en stationwagon, met zeer weinig kilometers

Profiel

De tweede generatie Ford Focus had de zware taak om de eerste generatie op te volgen. Die eerste was een enorm succes voor Ford. Die auto zag er origineel uit, reed uit de kunst en was zeer betaalbaar. Ford hanteerde in die tijd niet meer de gewaagde ‘New Edge’-designtaal, waardoor de tweede generatie iets minder opvallend is vormgegeven. Dat is ook te zien aan het interieur, dat veel volwassener is. Zakelijker qua design en fraaier afgewerkt met mooiere materialen. De Ford Focus stond op het nieuwe ‘C1’-platform. Op dit platform werden ook de Volvo S40, V50 en Mazda 3 gebouwd.

In 2005 werd er een vierdeurs sedan en vijfdeurs stationwagon aan het gamma toegevoegd. Deze waren leverbaar met dezelfde motoren als de hatchback, op de nieuwe topuitvoering (de ST) na. Deze kreeg een 2.5 liter vijfcilinder turbomotor van Volvo onder de kap. Grote wielen, een spectaculaire bodykit en vuistdikke uitlaten maakten duidelijk dat dit geen muurbloempje was. In 2007 werd de Focus CC aan het gamma toegevoegd, een cabrio met een elektrische te bedienen stalen klapdak.

In 2009 kreeg de Focus een ingrijpende facelift, hoewel Ford sprak van een nieuwe auto. De voorkant was compleet anders en in lijn met de nieuwe ‘Kinetic’-designtaal die Ford had geïntroduceerd met de nieuwe Mondeo. Op het dak na was elk carrosserie-deel afwijkend. Technisch gezien bleef veel bij het oude. Het interieur werd wel iets aangepast. In 2009 kwam de langverwachte Focus RS op de markt, die qua sportiviteit en prestaties op een nog hoger plan stond dan de Focus ST. De Focus RS500 met 345 pk deed daar in 2010 nog een schepje bovenop. De tweede generatie Focus werd in 2011 opgevolgd door een nieuwe Focus. De Focus driedeurs en Focus Cabriolet kregen geen opvolger.