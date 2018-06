Tweedehands toppers

Volkswagen Polo 2009-2017 (6R/6C)

Volledig scherm De VW Polo houdt een hoge inruilwaarde. © Vrij

Allemansvriend

De vijfde generatie Volkswagen Polo is ­immens populair in ­Nederland. Nieuw zijn er ruim 113.000 van verkocht. Hij oogt niet sportief, maar dankzij z’n tijdloze, kloeke styling is het wel een allemansvriend. En voor de occasion-koper niet onbelangrijk: qua veiligheid en ergonomie is de Polo koploper in het compacte segment. Keerzijde: omdat bovenstaande bevindingen ruim worden gedeeld, is de Polo als occasion aan de prijzige kant. Maar wie eenmaal een Polo heeft, kan ook weer rekenen op een hoge inruilwaarde.



Aanbod:

Omdat er zoveel zijn verkocht, is het aanbod aan occasion-Polo’s groot. In de meeste gevallen gaat het om vijfdeurs benzine-varianten, maar ook de diesels zijn ruim vertegenwoordigd. Reken voor een sober uitgevoerde 1.2 TDI BlueMotion diesel met ruim 200.000 euro op de teller op prijzen vanaf 4000 euro. De duurste en jongste Polo’s GTI kosten rond de 23.000 euro.



Let op:

1. De motor van de GTI kende problemen met de ontsteking, het olieverbruik en het uitvallen van cilinders.

2. De 1.2 TDI was onder meer populair vanwege een vrijstelling van de wegenbelasting. Daardoor kochten veel mensen deze auto, terwijl ze niet de kilometers maakten. Dit resulteerde vaak in volgelopen roetfilters en een vervuilde EGR-klep.

3. De veelverkochte 1.2 TDI is geen prettige motor in de omgang. Het blok maakt veel kabaal, is traag en heeft een hoog verbruik.

4. TSI-motoren hebben extra aandacht nodig vanwege de kettingspanners van de distributieketting.

5. De zekeringkast zit bij de pedalen. Vooral lange mensen stoten daar weleens tegenaan.

BMW 3 Serie 2012-heden (F30)

Volledig scherm De occasionprijs van de BMW 3 serie varieert sterk. © ADN Beeldredactie

Vlotte jongen

De BMW 3 Serie is, vooral vanwege de fantastische rijeigenschappen, een zeer gewilde auto. De zesde generatie van deze serie kenmerkt zich door een goede gewichtsverdeling, achterwielaandrijving en een sportieve afstemming, terwijl de motoren bijdragen aan de feestvreugde. Ten opzichte van zijn voorganger (de 3 Serie E90, van 2005 tot 2011) is de F30 aanmerkelijk vlotter en zuiniger.



Aanbod:

Van de BMW 3 Serie zijn in Nederland ruim 34.500 exemplaren verkocht; er is een ruim aanbod aan occasions uit deze periode. De goedkoopste 3 Series van deze generatie, sober uitgevoerd en met een kilometerstand van rond de 200.000, vind je vanaf zo’n 13.000 euro. De duurste exemplaren (jonge, rijk uitgeruste 3 Series met zescilindermotor) kosten rond de 70.000 euro.



Let op:

1. Tot en met productiejaar 2013 worden voor de auto’s met viercilindermotor problemen gemeld met een uitvallende rembekrachtiging. Daar is een terugroepactie voor geweest; controleer of de auto daarvoor terug naar de garage is geweest.

2. Een trillend stuurwiel kan betekenen dat de wielen moeten worden uitgelijnd. Als dit niet helpt, moet het stuurhuis worden vervangen.

3. Volgens BMW zelf hoeft voor de automaat de olie nooit te worden ververst. De producent van de transmissie (ZF) meldt echter dat het raadzaam is om de transmissie-olie af en toe te vervangen.

4. De handgeschakelde versnellingsbak van de 335i kan, door de grote krachten van de zescilindermotor, defecten veroorzaken.

5. Standaard leverde BMW de auto af met run-flat banden. En dat zijn qua comfort niet de prettigste ­banden.

Nissan Qashqai 2007–2014 (J10)

Volledig scherm De Nissan Qashqai is nog steeds erg ­gewild. © www.fmimages.com

Smaakmaker

Met de Qashqai sloeg Nissan in 2007 de spijker op z’n kop: vanwege het uiterlijk van een SUV, z’n betrouwbaarheid en het ruime interieur viel de auto bij een grote groep automobilisten in de smaak. In 2009 volgde een lange versie van deze bestseller, de Qashqai +2. Die heeft een derde zitrij, die overigens voornamelijk geschikt is voor kleinere kinderen.



Aanbod:

Tussen 2007 en 2014 werden zo’n 33.000 exemplaren van de Qashqai verkocht, zodat ook het huidige aanbod aan occasions ruim voldoende is. Daarbij zijn de handgeschakelde benzinemotoren veruit het best vertegenwoordigd. De kaalste uitvoeringen uit deze periode zijn er voor zo’n 7000 euro. Luxe, jonge varianten zitten qua prijs rond de 20.000 euro.



Let op:

1. De benzinemotoren zijn over het algemeen betrouwbaar, maar bij de 1.6 zijn er berichten van gebarsten cilinderkoppen.

2. Er werden afwerkingsmissers gemeld, met name loslatende bumperstrips, dashboardoverkappingen en lederen bekleding aan de achterzijde.

3. Ondanks de aanzienlijke rijhoogte is de Qashqai geen terreinauto. Als er ruig mee is gereden, kan de stabiliteit zijn aangetast. Gevolg is dat hij bij remmen aan één kant kan trekken, of het stuurwiel kan gaan trillen. De wielen opnieuw uitlijnen helpt bijna altijd.

4. Bij dieselmotoren moet de EGR-klep weleens worden vervangen. Die klep kan verstopt raken door vervuiling, met beschadigingen aan turbolagers en een kapotte turbo tot gevolg.