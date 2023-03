Tweepersoons bed in gewone personenwagen: Dacia gaat het leveren in nieuwe hybride

INTERVIEW Een elektri­sche auto voor 150 euro per maand? ‘Binnenkort kan dat bij Peugeot’

Nog dit jaar wordt het voor Nederlanders mogelijk om een elektrische Peugeot te rijden voor de opmerkelijk lage prijs van 150 euro per maand. Dat kondigt Linda Jackson, de topvrouw van het Franse automerk, aan in gesprek met onze autoredactie. Er zitten alleen wel wat haken en ogen aan ‘Peugeot as you go’.