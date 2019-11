UX 300e Electric: de eerste Lexus zónder verbrandingsmotor komt in 2020

De beloofde reikwijdte die Lexus voor haar eerste elektrische productie-auto opgeeft, zijn namelijk niet gemeten met de nieuwste meetmethode. Deze zogenoemde WLTP-cyclus is realistischer dan de verouderde NEDC-methode, maar Lexus heeft de WLTP-cijfers op dit moment nog niet beschikbaar. Dat betekent dat de werkelijke actieradius van de UX 300e lager zal zijn dan de 400 kilometer waarmee het merk vandaag pronkt.

Volgens Lexus beschikt de UX 300e (waarbij de e uiteraard staat voor elektrisch) over een accupakket met een capaciteit van 54,3 kilowattuur. Daarmee scoort hij een plekje in de middenmoot: er zijn diverse concurrenten die meer capaciteit bieden - en daarmee veelal een grotere actieradius in huis hebben. Zo beschikken de sterkste versies van de Hyundai Kona Electric en Kia e-Niro over een pakket van 64 kWh, terwijl de eveneens elektrische Volvo XC40 P8 Recharge een capaciteit van 73 kilowattuur heeft. Aan de andere kant van het spectrum vinden we bijvoorbeeld de Mazda MX-30, die met 35,5 kWh zo’n 200 kilometer ver komt.

Volledig scherm De elektrische UX 300e staat op hetzelfde platform als de UX 250h © Lexus

8% bijtelling

Afgezien van de accucapaciteit is Lexus nog niet heel scheutig met het geven van meer informatie. Zo is op dit moment nog niet bekend met welke maximale snelheid de batterijen weer kunnen worden opgeladen. Wel kondigt het merk aan dat de UX 300e geschikt is voor laden aan openbare snellaadpalen, terwijl een laadpunt voor thuis of op het werk optioneel beschikbaar is.

Ook over de prestaties is nog niets bekend, al krijgt de compacte cross-over op het eerste gezicht meer dan voldoende kracht: de elektromotor is goed voor een vermogen van 150 kilowatt, ofwel 204 pk. Lexus belooft dat de auto een extra stil interieur krijgt, met dank aan een vlakke bodem en aerodynamisch vormgegeven wielen.

Volledig scherm De elektrische Lexus UX 300h © Lexus

Deze tweede UX-versie (er bestaat immers ook al een hybride UX 250h, die een elektromotor én een benzinemotor heeft) is een belangrijke auto voor Lexus in Nederland. Nog altijd groeit de populariteit van dit soort elektrische auto’s snel in ons land, met dank aan fiscale voordelen op e-auto’s. Wanneer de UX 300e rond het midden van 2020 op de markt komt, betalen zakelijke rijders 8% fiscale bijtelling, terwijl dat percentage bij de hybride versie op 22% ligt. In dit deel van de automarkt is Lexus er mooi op tijd bij, want concurrenten zoals Audi, BMW en Mercedes bieden in dit segment nog geen batterij-elektrische auto aan. Wat de UX 300e kost? Ook dat is op dit moment nog niet bekend.