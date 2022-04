Vader en zoon Hans en Michael altijd de snelste in de ‘Porsche killer’

Mijn Allessie De Ford Mustang van Johan kan niet praten maar schreeuwt desondanks in alle talen: ‘Kijk naar mij’

De Ford Mustang van Johan Wagner kan niet praten maar schreeuwt desondanks in alle talen: kijk naar mij. Dat is niet zo vreemd, want zijn eigenaar kocht ‘m in Amerika in de kleur grabber blue om in het land van de Mustang tóch de show te stelen. Een fijn gevoel, dus toen de Westlander weer naar Nederland ging, nam hij zijn Allessie mee naar huis.

