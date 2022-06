Van hippiebus tot hippe Buzz: waarom dit Nederlandse idee al 75 jaar een hit is

Een korte wandeling over de parkeerplaats van Landgoed de Salentein vlakbij Nijkerk zegt eigenlijk alles. Er bestaat vrijwel geen automodel dat zo veelzijdig en geliefd is als de Volkswagen Transporter. Wie voorbij de 75 verschillende exemplaren loopt die een Nederlandse importeur voor deze speciale gelegenheid bij elkaar heeft gezocht, wandelt niet alleen door ruim zeven decennia autogeschiedenis, maar ook langs een bonte waaier aan uitvoeringen, versies en toepassingen.

Volledig scherm De nieuwe, elektrische ID. Buzz (links) is een duidelijke knipoog naar de eerste Volkswagen Transporter, de T1. © Volkswagen

Naast de bloeiende rododendrons trekt een prachtig rood-met-crèmekleurig exemplaar uit 1966 - van de eerste generatie dus, ook wel bekend als T1 - de aandacht met een aanhangertje in bijpassende kleuren. Helemaal zoals ze toen nieuw geleverd werden. Twee meter verderop staat een grondig verbouwde T3, de derde generatie die in 1979 op de markt kwam; op de achterplecht van de voorste Transporter hangt een tweede exemplaar die tot aanhanger is omgebouwd. Door de trotse eigenaar Johan Wegman zelf. Niets origineels aan, maar kleurrijk en opvallend is hij zeker.

Nog een paar stappen en je staat bij de volgende verrassing. Het baasje van een vroege T2 uit 1967 heeft bewust wat roest laten zitten op de lak; technisch verkeert de auto in prima staat, maar met zijn zogenoemde ‘patina’ vormt hij weer een sterk contrast met de hagelnieuwe T6.1 – zoals het huidige model heet – die ernaast staat. Eigenaar Dik Weeterings heeft zijn ‘Bulli’ bewust extra dik gemaakt: de bus heeft spoilers rondom, een aangepaste neus van Volkswagen-tuner ABT, grotere wielen en een nogal opvallende wrap in verschillende kleuren. ,,Ik heb ook nog een Spijltjesbus uit 1958, maar vandaag mocht deze mee.”

Volledig scherm De 75 busjes die meerijden in de Van Bus tot Buzz tour laten goed zien hoe breed de inzetbaarheid van de Volkswagen Transporter is. © Volkswagen

Volkswagen T1: in 1947 bedacht voor de wederopbouw

Spijltjesbus. Transporter. Microbus. Bulli (een afkorting van de Duitse term Bus-Lieferwagen). Hippiebus. Of gewoon kortweg Bus. Zoveel generaties, uitvoeringen en liefhebbers als er zijn, zoveel bijnamen heeft de Volkswagen Transporter inmiddels ook. En dat allemaal door een schets die de Nederlandse Volkswagen-importeur Ben Pon in 1947 in zijn notitieblokje maakte.

Na een bezoek aan de fabriek in Duitsland zag hij kansen voor een nuttig vervoersmiddel op basis van de VW Kever. Een handig, doelgericht busje was wat het opkrabbelende Europa kon gebruiken na de Tweede Wereldoorlog, en Volkswagen zag heil in het idee: in 1950 verscheen de eerste generatie op de markt.

Volledig scherm De T1 'Spijltjesbus' uit 1965 van Peter en Yvonne Groen verkeert in een prachtige staat. © Volkswagen

Pon bedacht de T1 dus vooral als een instrument voor de wederopbouw. Hij zag er aaibaar uit met zijn ronde lijnen en enorme VW-logo op zijn neus, maar die knuffelfactor zou pas later een rol gaan spelen in het succes van het model dat we inmiddels kennen als Transporter. In de jaren 60 en 70 werden de T1 en T2 omarmd door de hippies, maar ook dat was vooral omdat ze handig en betaalbaar waren. Voor relatief weinig geld hadden zij een rijdend huisje, dat uiteindelijk perfect bleek te passen bij de flowerpower-beweging en zou uitgroeien tot een iconisch beeldmerk daarvan. Het busje belichaamde vrijheid en zorgeloosheid en werd een klassieker.

Stijgende prijzen: ‘Schrik niet van 100.000 euro’

Van betaalbaarheid is overigens geen sprake meer bij goed geconserveerde klassieke exemplaren. Een perfect opgeknapte T1 uit 1965, zoals die van Peter Groen, in de stoet aanwezig met startnummer 18, kost tienduizenden euro’s. Wie een van de zeldzaamste exemplaren van de eerste generatie wil, zoals de bijzonder charmante Samba Bus met zijn 23 raampjes en schuifdak, moet inmiddels meer dan een ton aan euro’s meebrengen. De veel hoekigere derde generatie (1979-1992) begint onderhand ook een gewilde klassieker te worden, inclusief bijbehorende prijsstijgingen.

Volledig scherm Tim Kornmann achter het stuur van zijn bonte T3, die in dienst is als promotiemiddel voor een bar. © Volkswagen

Deze T3 rijdt ook volop mee in de Van Bus tot Buzz-tour, waarbij opnieuw de grote verscheidenheid aan verschijningen opvalt. De meest kleurrijke deelnemer is zonder meer het gele exemplaar uit 1986 van Tim Kornmann, dat hij inzet als promotiemiddel voor de Brabantse horecaketen Bobby’s Bar. Een bos touw aan de neus, het dakrek vol met allerlei attributen en een interieur dat zich het best laat omschrijven als een bonte smoothie van kleuren. Minder kleurrijk, maar net zo herkenbaar is ‘Vamos The Van’, de T3 uit 1990 van Dennis Maathuis en zijn vriendin. De fraai aangeklede auto heeft zelfs een eigen Instagram-account, waarop de avonturen van zijn baasjes worden gedeeld.

Naast de lichtblauwe Bluestar Edition (de eerste Multivan, een zeer luxe aangeklede personenwagenversie) van Hugo Wisselink en de felgele pick-up met dubbele cabine van Jorick Speerstra, is de indrukwekkende T3 Synchro van Ron ten Velden ook zeker het vermelden waard. ,,Van deze versie met verhoogd dak, vierwielaandrijving en twee sperdifferentiëlen zijn er maar 2100 gemaakt. Ze heeft wat gebruikssporen, maar dat is ook precies hoe het hoort als je het ons vraagt. We gebruiken haar echt als offroad camper, precies waar deze versie voor is gemaakt.”

Volledig scherm T4-liefhebber Albert van Wieren zweert bij de 'onverwoestbare' diesel in zijn auto. ,,Voor mij geen elektrische bus.” © Volkswagen

T4 en verder: de VW Bus wordt steeds serieuzer

Vandaag is elke Transporter een feestnummer, maar de meeste autoliefhebbers hebben door de bank genomen minder met de nieuwere generaties. Vanaf de T4 van begin jaren 90 wordt dit type Volkswagen dan ook een veel serieuzere auto: qua vormgeving en uitstraling worden ze strakker en saaier. Maar de inzetbaarheid maakt flinke sprongen. De karakteristieke plek van de motor (tussen de achterwielen) verdwijnt; voortaan ligt die in de neus, waardoor de laadruimte veel bruikbaarder wordt.

Dat maakte de modernere Transporters tot uitstekende bedrijfswagens, die je dan ook in de meest uiteenlopende bedrijfsuniformen tegenkomt. Bij de politie, de lokale schilder, als ambulance, bij de bezorgbakker, de ANWB en zelfs als onopvallende CJIB-flitsbus in de berm. Maar dat de nieuwere generaties ook talentvolle gezinsauto’s zijn, laat de flink omgebouwde T4 Caravelle uit 1999 van Albert van Wieren zien. Vanbuiten combineert hij een agressiever uiterlijk met (volgens zijn eigenaar) ‘dezelfde kleur geel als Zwitsal’, maar vanbinnen zit je op fraaie lederen bekleding op zes bijzonder riante stoelen. ,,Het rijdt zo goed, en technisch gezien is dit de allerbeste Transporter die Volkswagen ooit gemaakt heeft. Hier staat nu bijna drieënhalve ton op, maar zo’n vijfcilinder TDI diesel blíjft maar lopen. Ik ben inmiddels begonnen met het opknappen en verkopen van die T4’tjes, heel wat vrienden rijden er al eentje.”

Volledig scherm Serieuzer, maar ook minder uitgesproken: de nieuwere Transporters zijn veel gekozen bedrijfswagens © Volkswagen

Multivan en ID. Buzz: de toekomst is (deels) elektrisch

Van Wieren moet niet denken aan een elektrische Bus. ,,Daar heb ik helemaal niets mee, voorlopig zweer ik bij mijn dieseltje.” Dat in tegenstelling tot Marcus Schluter, in Transporter nummer 49. Bij elk rood verkeerslicht legt de eigenaar van een kitesurfschool – dreadlocks in het blonde haar, een ontspannen manier van spreken – de diesel van zijn California Coach uit 1997 het zwijgen op. ,,Ja, wij willen de wereld toch beter achterlaten voor de volgende generatie, dan voelt het niet goed om de lucht te vervuilen als je stilstaat. Ik ben ook echt bezig om een ID. Buzz aan te schaffen.”

Want ja, de toekomst van de Volkswagen Bus is elektrisch. De T7 – officieel generatie nummer zeven dus – is verkrijgbaar als een stekkerhybride en komt alleen als personenwagen op de markt. Volkswagen noemt dat model de Multivan, waarmee die term voortaan niet langer hoort bij een Transporter met vijf of zeven stoelen. Voorlopig mag de huidige Transporter 6.1 de honneurs nog waarnemen voor bedrijfswagenklanten, al komt ook daar een geheel nieuwe opvolger voor – desgewenst mét elektrische aandrijflijn.

Volledig scherm De oer-Transporter groeide onder meer uit tot een icoon uit de Hippie-tijd. © Volkswagen

Terwijl alle 75 busjes zijn aangekomen op het eindpunt van de route in Kamerik, in de polder vlakbij Utrecht, trekt het nieuwste familielid van de Volkswagen Bus-familie het zakkende zonlicht naar zich toe. De verkoop van de nieuwe, eveneens elektrische ID. Buzz is inmiddels gestart in Nederland en deze kakelverse Bus maakt de cirkel vanaf de T1 mooi rond: met zijn optionele tweekleurige lak, V-vormige neus en de terugkeer van het grote VW-logo is dit wel meer dan een flinke knipoog naar de vader van de stamboom. Waar een simpel schetsje al niet toe kan leiden.

