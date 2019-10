Van slapstick naar serieus vermaak: de nieuwe Nissan Juke

Rij-impressieNegen jaar geleden was de Nissan Juke de eerste SUV coupé in de compacte klasse. Zijn voornaamste attractie was het bolronde, clowneske uiterlijk. Wie daarvoor viel, kreeg de hoge zitpositie als bonus. De nieuwe Nissan Juke oogt nog steeds opvallend, maar biedt ook serieus vermaak.

We kunnen er ingewikkeld over doen, maar afgezien van zijn vrolijke design was de vorige Nissan Juke geen uitblinker. Niet op het gebied van ruimte, noch op het vlak van rijeigenschappen of prestaties. Logischerwijs wilde Nissan de nieuwe Juke op alle fronten verbeteren, zonder daarbij de opvallende lijnen geweld aan te doen. Alleen lijkt de inspiratie voor het ontwerp nu eerder afkomstig uit een trendy kledingzaak dan uit de verkleedkist van de kleuterschool, zoals bij de eerste Juke.

De vrolijke, uit de motorkap omhoog piepende lampunits zijn vervangen door smalle led-lichten. Samen met de Qashqai-achtige grille vormen ze een strak geheel. In de bumper zien we nog altijd grote ronde lampen, maar door hun propeller-achtige design ogen ze eerder stoer dan grappig. Verder zijn de rondingen van de spatborden minder aangezet, wekt de daklijn sterkere coupé-associaties en zijn de achterlichtunits strakgetrokken.

Binnenin is de Juke sterk gemoderniseerd. Vooral het vrijstaande multimediascherm springt in het oog. Bij de meest complete versies is het stuur voorzien van allerlei spannende knoppen, waarmee je een heel scala aan veiligheidsassistenten kunt bedienen. Kies je voor een tegen meerprijs leverbaar Interior Pack, dan zijn het dashboard, de portieren en de tunnelconsole afgewerkt met gestikt kunstleer of zelfs alcantara. Dat wekt een chique indruk, maar helaas zijn veel andere oppervlakken nog steeds met harde kunststof bekleed.

Ruimer, maar niet riant

De voorstoelen met hun geïntegreerde hoofdsteunen (tegen meerprijs met ingebouwde Bose-speakers) doen denken aan het sportmeubilair in de snelle Nismo-versie van de oude Juke en bieden voldoende zijdelingse steun. De zittingen zijn niet heel lang, maar dat geldt voor meer auto’s in deze klasse.

Achterpassagiers hebben volgens Nissan bijna 6 centimeter meer knieruimte tot hun beschikking dan voorheen. Ook de hoofdruimte is verbeterd, maar het woord ‘riant’ komt niet bij ons op. Bovendien staan de zijruiten nogal schuin naar binnen. Hierdoor hebben volwassen bankzitters de neiging wat naar het midden te gaan zitten.

Goed nieuws vanuit de kofferbak: door de gewijzigde achterklep is de bagageruimte fijner toegankelijk. Bovendien behaalt hij nu een veel hogere score voor de vakantiecheck: de inhoud nam toe van 354 tot 422 liter. Daarmee zit de Juke bijna op Qashqai-niveau (430 l). Helaas ontstaat bij het neerklappen van de achterbankleuningen een onhandige opstaande rand. Wie behalve veel bagage op vakantie ook graag een caravan meeneemt, mag maximaal 1250 kilo achter de Juke hangen.

Slechts één motor

Op technisch gebied bezorgt de nieuwe Nissan Juke potentiële kopers geen keuzestress. De in Engeland gebouwde Japanner wordt uitsluitend geleverd met een driecilinder turbomotor. Deze heeft een inhoud van één liter en een vermogen van 117 pk. Het maximumkoppel bedraagt 200 Nm bij 1750 tpm. Daarmee accelereert de Juke in 10,4 seconden van 0 naar 100 km/u. Keurige waardes voor een compacte SUV.

Bij constante snelheden is de driecilinder redelijk stil. Misschien dat het windgeruis rond de linker buitenspiegel daarom des te meer opvalt. Zoek je de hogere toerentallen op, dan laat de motor zich duidelijker horen. Onder Nederlandse omstandigheden komt de Juke ontspannen met het verkeer mee, maar in bergachtige omgeving vraagt de auto een stevige gas-voet en een vlijtige schakelhand.

Voor 2000 euro extra voorziet Nissan de Juke van een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Daarmee kun je in bergachtig terrein prima uit de voeten. Zolang je de rij-modusknop op de tunnelconsole maar in Sport zet, of zelf de schakel-flippers ter hand neemt. In de Standaard- of Eco-modus reageert de automaat onder deze omstandigheden bijna altijd te traag. Met automaat is de Juke volgens de fabriek een fractie zuiniger dan met de handgeschakelde versnellingsbak; 4,8 l/100 km (1 op 20,8) tegenover 4,9 l/100 km (1 op 20,4).

Veel grip

Ondanks het vrij hoge zwaartepunt laat de Juke zich in scherpe bochten nauwelijks van de wijs brengen. Overigens stond de testauto op enorme 19-inch wielen, waarmee het veercomfort op zijn best ‘stevig’ te noemen is. Dit karakter geeft de auto het sportieve tintje waar zijn uiterlijk al naar hint. De grip van de voorwielen is echt uitstekend, ook bij bovengemiddelde bochtsnelheden. Met dit onderstel kan de Juke naar ons idee veel hogere vermogens aan. Of die er komen, daar laat Nissan zich niet over uit. Over elektrische of hybride Jukes wordt eveneens gezwegen.

Des te spraakzamer is Nissan over de talrijke veiligheidssystemen. Standaard zijn een noodremassistent met voetgangers- en fietsersherkenning, grootlichtassistent en actieve rijsrtookbewaking. De Juke Tekna voegt daar adaptieve cruisecontrol, een achteruitrij-radar, dodehoekassistent met actieve stuurcorrectie en semi-autonome besturing aan toe. Dat laatste systeem klinkt veelbelovend, maar kon ons in bochten niet overtuigen; gewoon alert blijven, dus. Op connectiviteitsgebied kan de Juke worden voorzien van vrijwel alle gebruikelijke features, waaronder Apple CarPlay en Android Auto. Grappig is dat de Juke compatible is met Google Assistant. Hiermee kun je bijvoorbeeld je reisbestemming met stemcommando’s via je smartphone naar het navigatiesysteem sturen.

Dakkleuren

De Juke-koper kan uit diverse mogelijkheden kiezen om zijn Juke een ‘eigen’ look te geven met verschillende dakkleuren en interieurpakketten. Bij de sober uitgeruste basisversie Visia van 23.990 euro gaat dat personalisatiefeest overigens niet door. Personaliseren kan alleen bij de N-Design, waarvan nog geen prijzen zijn vrijgegeven. Wel heeft Nissan de prijs bekendgemaakt van de Premiere. Deze introductieversie beschikt onder meer over navigatie, tweekleurige lak, 19-inch lichtmetalen wielen, stoelverwarming en een verwarmbare voorruit. Met handgeschakelde zesbak kost de Juke Premiere 27.990 euro. Als automaat draagt hij een prijskaartje van 29.990 euro. Daarmee komt de Juke aardig in de buurt van de Toyota C-HR Hybrid, die andere compacte SUV coupé. Eind november staat de nieuwe Juke bij de Nissan-dealer.

Volledig scherm Nissan Juke © Nissan

