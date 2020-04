Vanuit deze generaals-auto werd Europa bevrijd

In de Verenigde Staten wordt binnenkort de zogeheten Command Car van de Amerikaanse generaal George Smith Patton jr. geveild. Vanuit deze aangepaste Dodge voerde hij het bevel over het Derde Amerikaanse leger.

De veiling vindt in juni plaats bij veilinghuis Worldwide Auctioneers in de Amerikaanse staat Indiana. Nadat de geallieerden in 1944 in Normandië waren geland, kreeg Patton de beschikking over deze commando-auto. De te veilen Dodge WC 57 werd speciaal voor de beroemde Amerikaanse generaal omgebouwd. De open auto kreeg lichte bepantsering, een sirene en een signaalhoorn. Het voertuig was uitgerust met een handgreep boven de achterbank, zodat Patton ook staand zijn troepen kon inspecteren.

Volledig scherm De mitrailleur op de voorzijde. © Worldwide Engineers

Extra bijzonder is dat de auto nog altijd is voorzien van het op de voorzijde gemonteerde Browning Punt 30 kaliber machinegeweer. De Dodge WC 57 heeft volgens het veilinghuis een restauratie ondergaan, maar er is ook patina te vinden, zoals bij het gebarsten glas van de snelheidsmeter. De Dodge WC 57 wordt aangedreven door een zescilinder benzinemotor met een cilinderinhoud van 3,8 liter, met een maximaal vermogen van 93 pk. De topsnelheid was 90 kilometer per uur.

Volledig scherm Alle uitrusting is nog aanwezig. © Worldwide Engineers

