Veel autobanden hebben een te lange remweg

Zo'n vijftig fabrikanten bieden banden in deze meest verkochte maat aan. De eerste selectieronde in de test, waarbij de remwegen onder de loep worden genomen, scheidde al feilloos het kaf van het koren. Met behulp van een omvangrijke testprocedure met honderden metingen en bandenwissels werden daarbij de remwegen op droog en nat wegdek gemeten. Meer dan een kwart van de 53 bandentypes bleek volgens de criteria van de testers veel te lange remwegen te hebben.

Met 80 km/h op nat wegdek remmen: de best scorende band heeft dan een remweg van 29,6 meter en de slechtst scorende komt pas na 51,0 meter tot stilstand. Dat is veel te lang bij een noodstop om een aanrijding te voorkomen. Alleen de 20 banden met gemiddeld de kortste remwegen op zowel nat als droog wegdek bereikten vervolgens de finale.

Brandstofverbruik

Goede prestaties bij de rijtests zijn echter slechts een deel van het verhaal. Per slot van rekening gaat het in de praktijk van alledag ook om de levensduur, de invloed op het brandstofverbruik en - uiteraard - de prijs. De banden van Hankook en Pirelli, die aanvankelijk aan de leiding gingen, zakten door het ijs met slechts een gemiddelde levensduur. De banden van Kumho bouwden daarentegen ondanks hun hogere rolweerstand hun leidende positie uit en kwamen als testwinnaar uit de bus.

Bij de geteste banden zijn de onderlinge verschillen opmerkelijk groot als het gaat om de veiligheidsreserves, de rijdynamiek en de invloed op het brandstofverbruik. Slechts vijf van de 53 banden die Autoweek aan de tand voelde, verdienden uiteindelijk het predicaat ‘uitstekend’ en zijn zodoende een aanrader. Overall winnaar is de Kumho Ecstra HS51. De top vijf bestaat verder uit de Continental PremiumContact 6, de Semperit Speed-Life 3, de Debica Presto HP2 en de Bridgestone Turanza T005.

