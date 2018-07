Veel meer occasions verkocht

Ook de import van occasions is net als in voorgaande jaren flink toegenomen. In het eerste kwartaal van 2018 werd een recordaantal personenauto’s geïmporteerd. In het tweede kwartaal is deze groei afgezwakt, maar met een totaal van 57.590 personenauto’s zijn er 8.500 occasions meer geïmporteerd dan in het tweede kwartaal van 2017. De totale groei in de eerste helft van dit jaar kwam uit op 20.870 personenauto’s; 21,2% meer dan in de eerste helft van 2017.