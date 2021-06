Veel tegenslag voor peperdure klassieke auto's, maar die van onze verslaggever houdt het vol

,,In geen enkel land zou zoiets kunnen, wel in Italië. In het land van Ferrari en Maserati is men van klein tot groot liefhebber. Complete middelbare scholen zijn uitgelopen, bij kloosters staan de nonnen te juichen, en in de dorpjes werpen oude dames rozen op de motorkappen van deelnemende auto’s. Dat is de Mille Miglia.‘’