Veel vakantiegangers doen het, maar deze zithouding in de auto kan desastreus aflopen

Hoewel het formeel niet verboden is om je voeten op het dashboard te plaatsen, kunnen de gevolgen verschrikkelijk zijn. In één vakantieland kun je er een boete voor krijgen, maar nog erger: je kunt er je benen en heupen door breken.

De Britse Grainne Kealy raakte in 2006 gruwelijk gewond toen haar knieën met enorme snelheid in haar gezicht terechtkwamen nadat de Jeep van haar vriend tegen een muur reed. De airbag onder haar voeten, die op het dashboard lagen, werd hierdoor geactiveerd. Ze moest het twee jaar lang doen zonder voorhoofd, nadat doktoren gedwongen waren het te verwijderen.

Ze liep ook meerdere gezichtsfracturen op en leed aan lekkend hersenvocht. Na de crash zei ze: ,,Het leek me destijds lekker om mijn voeten op het dashboard te leggen. Maar toen de auto crashte werden mijn knieën tegen mijn voorhoofd geramd.” Kealy heeft inmiddels een prothese op de plek van haar voorhoofd.

Botten allemaal gebroken

Een andere Britse vrouw liep ook gruwelijke verwondingen op tijdens een auto-ongeluk, omdat ze haar voeten op het dashboard had laten rusten. Een van haar heupen werd verbrijzeld, de andere was ontwricht. Een röntgenfoto van haar heupen werd gedeeld door sergeant Ian Price van Dyfed-Powys Police in Wales. Volgens de agent kan het slachtoffer nooit meer normaal lopen.

Ook de Amerikaanse Audra Tatum legde altijd haar voeten op het dashboard als ze naast haar man zat. ,,We waren op weg naar mijn ouders om onze twee zonen op te halen", vertelde ze tegen NewsChannel 9. ,,Toen we op een auto voor ons botsten die plotseling stopte, gingen de airbags af en keek ik plotseling tegen de onderkant van mijn voet. Mijn neus, enkel, dijbeen en schouder waren allemaal gebroken door de kracht van de ontploffing."

Elke dag spijt

Volgens Tatum had haar man al een aantal keer gewaarschuwd voor het gevaar van haar gewoonte, maar ze luisterde niet. ,,Ik heb er elke dag spijt van. Het heeft me mijn carrière gekost. Elke keer als ik druk uitoefen op mijn been, voel ik het. Ga dus niet zo zitten. Als je het wel doet, vraag je erom”, vertelde Tatum aan NewsChannel 9.

En Britse vrouw kan na het ongeluk nooit meer normaal lopen.

Een airbag is een stoffen zak die om een explosief is gewikkeld. Als een airbag wordt geactiveerd en er een been op het dashboard rust, kan dat been met een snelheid tot wel 300 km/u in de richting van de eigenaar worden geslingerd. De verwondingen die hierdpor ontstaan worden omschreven als ‘traumatisch’ en ‘levensveranderend’.

Boete in Spanje

Naast de schade aan het been en de voet – dislocatie, breuk of amputatie – kan ook al het andere waarmee het been is verbonden – zoals het bekken en daarmee de wervelkolom – en waarmee het in contact komt – het gezicht, de kaak, het voorhoofd, enzovoort - worden verbrijzeld. Het plaatsen van je voeten op het dashboard is niet alleen potentieel levensgevaarlijk: in Spanje is het ook nog eens strafbaar. Daar kan het - naast het dragen van slippers en het rijden met ontbloot bovenlijf - leiden tot een boete van tussen de 80 en 200 euro.