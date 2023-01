Veilig rijden in een winterstorm: zo doe je dat

Nederland krijgt vandaag en morgenochtend te maken met onweer, hagel en zware windstoten. Daarbij zijn in het noordwesten uitschieters van 100 kilometer per uur mogelijk. Met deze tips van onder meer de ANWB blijven jij en je auto de storm de baas.

De buien trekken vanavond allereerst over het westen van het land. In de kustprovincies geldt code geel vanaf 19.00 uur. In de loop van de avond trekken de buien naar het oosten. Daar moet vanaf 20.00 rekening worden gehouden met hevig onweer, hagel, veel regen in korte tijd en windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur. In het noordwesten zijn uitschieters van 100 kilometer per uur mogelijk.

Lees ook Play Auto Ellemieke Vermolen geraakt door omvallende boom terwijl ze achter het stuur zit

Na een wat rustigere nacht gaat het vanaf 06.00 uur opnieuw waaien, met wederom windstoten tot 75 kilometer per uur. Wie morgenochtend de weg op gaat, moet dan ook rekening houden met hinder. Die weerswaarschuwing geldt tot 10.00 uur in de ochtend. Omdat het op donderdagen altijd al druk is op de wegen, wordt weggebruikers geadviseerd om thuis te werken voor zover dat mogelijk is. Ga je toch de weg op, houd er dan rekening mee dat de rijomstandigheden tijdens een hevige stortbui anders zijn.’

Met deze zeven tips zorg je dat de storm geen vat op je krijgt:

1. Automobilisten en motorrijders moeten goed oppassen voor plotselinge zijwind. Die kan weggebruikers tijdens de storm tot enkele meters opzij duwen. Een studie door Auto Club Europe (ACE) toont aan dat als een windstoot de zijkant van een voertuig raakt met 72 kilometer per uur bij een rijsnelheid van 100 kilometer per uur, de auto al minstens een meter opzij wordt gedrukt. Bij een snelheid van 140 kilometer per uur is dit zelfs minimaal vier meter. Zo kan het voertuig snel van de weg raken of botsen met tegenliggers.

2. Laat je snelheid zakken en houd meer afstand. Hierdoor kun je beter reageren op onverwachte, gevaarlijke situaties. Ook heb je je auto beter onder controle bij een lagere snelheid. Let op bij bruggen, dijken en open vlaktes. Daar heeft de wind vrij spel en windstoten raken je extra hard. Als je vlak langs een gebouw of een vrachtauto rijdt, rij je even in de luwte. Zodra je er voorbij bent krijg je de volle laag.

3. Houd het stuur met twee handen vast, maar ga niet krampachtig rijden. Zo kun je het beste reageren op windstoten die de auto plotseling opzij duwen. Bovendien kun je beter omgaan met de zuigende werking van vrachtauto’s wanneer je die passeert. Probeer als het veilig is midden op de rijbaan te rijden, zodat je marge hebt wanneer de auto door een windstoot uit koers wordt gebracht. Maak geen gebruik van de cruisecontrol.

4. In een auto met caravan of in een hoge auto - bijvoorbeeld een SUV of een busje - raken de windstoten je nog veel harder. Pas je snelheid extra aan. Rijden met een aanhanger wordt soms afgeraden. Hoge aanhangers vangen veel wind en kunnen makkelijk omver worden geblazen. Houd de verkeersinformatie in de gaten voor de rij-adviezen.

5. Of je nu de weg op gaat of niet: mijd bomen. Probeer je auto dus veilig te parkeren. Controleer of er in de buurt geen boom staat die mogelijk kan omvallen of die takken kan verliezen door de harde wind. Let bij het plannen van je route op dat je zoveel mogelijk de wegen met bomen langs de weg mijdt. Ook in steden ben je niet veilig voor vallende bomen, zo bleek vorig jaar toen de auto van Ellemieke Vermolen werd geraakt door een omgewaaide boom.

6. Bij veel regenval is er gevaar voor aquaplaning. Daarbij vormt zich een dun laagje water tussen je autobanden en het wegdek. De auto kan dan onbestuurbaar worden en gaan glijden. Laat in dat geval het gas los en probeer niet te sturen. Bij een handgeschakelde auto trap je de koppeling in en probeer je rechtuit te sturen. Wanneer de auto in een slip raakt, probeer dan te sturen naar waar je heen wilt. Voor een automaat geldt hetzelfde, alleen laat je dan het gas los.

7. Wanneer de regenval overgaat in een wolkbreuk, let dan op je snelheid en zoek desnoods een veilige parkeerplaats op. Bij een hevige hoosbui kan het zicht soms zeer beperkt zijn (50 meter of minder). Als het dan ook nog donker is, zijn de omstandigheden helemaal verraderlijk. Houd veel afstand zodat je tijdig kunt reageren. Probeer stoppen op de vluchtstrook te allen tijde te vermijden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.