‘Veilig Rijden polis’ is sigaar uit eigen doos en verzekeraar kan ‘m ongevraagd stopzetten

Bij een zogeheten rijgedragverzekering wordt je rijstijl continu in de gaten gehouden. Wie perfect volgens de regels rijdt en niet overdreven hard optrekt of remt, krijgt tot 35 procent korting op de startpremie van deze verzekering. Dat klinkt aantrekkelijk, maar de korting is vaak een sigaar uit eigen doos. De startpremie van een rijstijlverzekering ligt doorgaans namelijk fors hoger dan die van reguliere autoverzekeringen.

Bij een Veilig Rijden verzekering wordt elke seconde dat je rijdt vastgelegd hoe snel je rijdt, hoe hard je optrekt en remt, waar en wanneer je met de auto op pad bent en in sommige gevallen zelfs hoe scherp je een bocht neemt en hoe vaak je je telefoon ontgrendelt of oppakt tijdens het rijden. Dit gebeurt met een app van de verzekeraar op je telefoon, of via een stekker die je in je auto plugt. Al die informatie komt bij de verzekeraar terecht, die de data gebruikt om je premie vast te stellen.

Verzekering tot 40 procent duurder

Menno Dijcks van de onafhankelijke vergelijkingssite Independer heeft de premies van rijstijlpolis Fairzekering in kaart gebracht. Fairzekering wordt aangeboden door Nationale Nederlanden. ,,Over de afgelopen drie jaar was Fairzekering ruim 40 procent duurder dan de gemiddelde autoverzekering die op Independer te vinden is", zegt Dijcks. ,,De maximale korting bij Fairzekering was 35 procent, dus dat is niet per se voordeliger.” Nationale Nederlanden heeft de rijstijlpolis van Fairzekering onlangs van de markt gehaald.

De ANWB biedt ook een Veilig Rijden verzekering aan. Volgens Dijcks kun je daarmee geld besparen in vergelijking met een reguliere ANWB autoverzekering. ,,Maar dat voordeel is vaak ook te halen als je goed shopt tussen reguliere verzekeringen van verschillende aanbieders. Het is verstandig om zelf te kijken of je zonder rijstijlverzekering niet hetzelfde of misschien zelfs minder betaalt.” Volgens de ANWB wordt de hoogte van de premie bepaald door een groot aantal factoren. ,,Het zou dus kunnen dat er producten zijn die in de basis goedkoper zijn”, zegt Klaas Kregel van de ANWB. ,,Maar ons advies is om bij het vergelijken niet alleen op de prijs te letten. Kijk vooral ook naar de voorwaarden en bijbehorende prijs/kwaliteit.”

Bij de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering zijn de voorwaarden volgens hem ruim en compleet. ,,Met Veilig Rijden is het mogelijk om met je rijscore tot 30 procent korting te verdienen op je premie. Je hebt op deze manier zelf grote invloed op je premie en dat is behoorlijk uniek in de markt. Daarbij draag je met de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering bij aan de verkeersveiligheid in Nederland.”

Dupe van je data

De Consumentenbond wordt niet heel enthousiast van de Veilig Rijden polissen. ,,Je wordt continu in de gaten gehouden", zegt woordvoerder Gerard Spierenburg. ,,Dat betekent dat niet alleen je verzekeraar alles kan zien, maar ook de politie. Alle verzamelde data, zoals je snelheid en remgedrag, kunnen zo worden opgevraagd voor onderzoek na bijvoorbeeld een ongeval. Ook werken sommige systemen met het registreren van g-krachten. Nadeel daarvan is dat hard remmen of een snelle uitwijkmanoeuvre om een ongeluk te voorkomen, ook kan worden gezien als ‘fout rijgedrag’. Het remmen en optrekken wordt dus wel geregistreerd, maar niet de reden erachter. Plotseling remmen voor een kind of dier wordt dus ook afgestraft.”

Privacy in het geding

Het meten van het rijgedrag door verzekeraars dreigt bovendien in het nauw te worden gedreven door nieuwe Europese regels. Eerder dit jaar bepaalde de European Data Protection Board, die waakt over de digitale privacy van burgers, dat gegevens over het rijgedrag dezelfde bescherming verdienen als persoonlijke data. De waakhond vindt het problematisch dat deze informatie bijvoorbeeld niet bij de bestuurder, maar bij de eigenaar van de auto terecht komt. In een aantal gevallen gaat het dan om bijvoorbeeld een leasebedrijf. Als gegevens over het rijgedrag inderdaad onder persoonlijke data komen te vallen, wordt het volgens de Europese verzekeraarskoepel Insurance Europe bijzonder lastig om die gegevens nog rechtmatig te gebruiken voor het bepalen van een premie. Dit zou het einde van de rijstijlpolis kunnen betekenen.

‘Jonge rijders profiteren wel’

De rijstijlpolis is nooit echt populair geworden in de kleine tien jaar dat ‘ie op de markt is in Nederland. Slechts een handvol verzekeraars biedt het type aan, waaronder ANWB en FBTO. Via Independer werden in de afgelopen drie jaar slechts een klein aantal rijgedragpolissen van Fairzekering afgesloten, aldus Dijcks. De overgrote meerderheid van die klanten, bijna 90 procent, viel in de jongste leeftijdscategorie, 18 tot 24 jaar. Deze groep kan profiteren van een rijstijl-korting, omdat jongeren bij reguliere verzekeringen sowieso de hoogste premie betalen, omdat ze nog niet of nauwelijks schadevrije jaren hebben opgebouwd.

Volgens de Consumentenbond is er nog een riskante keerzijde aan dit soort verzekeringen, want bij langdurig onveilig rijgedrag kan de polis eenzijdig worden beëindigd, ook als er geen schade is veroorzaakt. ,,Dat scenario dreigt bij enkele verzekeraars al wanneer je tien van de twaalf maanden geen korting hebt verdiend”, aldus de Consumentenbond. ,,Stopzetten kan bijvoorbeeld ook als er drie maanden geen rijstijlscore kan worden berekend, omdat de apparatuur uitstond. Voor de ANWB is één keer 50 kilometer per uur te hard rijden bijvoorbeeld al genoeg om de verzekering binnen veertien dagen stop te zetten. Je kunt na zo’n opzegging bijna nergens meer terecht.”

