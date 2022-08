Veilig Verkeer Nederland wil 30 km/u in alle steden en dorpen als norm

Als het aan Veilig Verkeer Nederland ligt, wordt een maximumsnelheid van 30 km/u de norm in de bebouwde kom en wordt 50 km/u de uitzondering. Nu is het nog andersom. De lagere maximumsnelheid kan volgens de organisatie veel leed voorkomen.

Verschillende gemeentes zijn al om en zien het liefst dat 30 km/u de norm wordt binnen de bebouwde kom. Veilig Verkeer Nederland deelt dat standpunt. Op de website geeft de organisatie aan dat het veel werk kan schelen om van 30 km/u de norm te maken, in plaats van per weg kijken of 30 km/u gewenst is.

,,Op dit moment zijn er nog allerlei voorschriften voor de weginrichting van een 30 km-gebied", aldus de verkeersveiligheidsbond. ,,Dat betekent dat een wegbeheerder eerst moet aantonen dat de lagere snelheid gewenst is. Vervolgens moet de weginrichting daarop worden aangepast. Denk aan de toepassing van verkeersdrempels en wegversmallingen. Dat maakt het doorvoeren van een lagere snelheid kostbaar en lastig. Wij draaien het daarom graag om: maak 30 km/u de norm, tenzij een wegbeheerder kan aantonen dat een hogere limiet gewenst is.’’

Minder gewonden, grotere overlevingskans

VVN is voorstander van 30 km/u als maximumsnelheid, omdat het volgens onderzoeken gewonden en doden kan schelen. ,,De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schat dat met een snelheidsverlaging voor de helft van de 50km-straten maar liefst 22-31 procent van het aantal verkeersdoden en -gewonden kan worden voorkomen.” Bovendien zou de overlevingskans voor een voetganger bij een botsing met een auto op 95 procent liggen op een 30 km-weg, waar dat 85 procent is op een 50 km-weg.

Goede doorgang hulpdiensten

Op bepaalde wegen binnen de bebouwde kom zal 50 km/u als limiet noodzakelijk blijven. Daarbij haalt VVN aan dat dit bijvoorbeeld nodig is voor een goede doorgang voor hulpdiensten. Toch is er op die wegen alsnog ruimte voor verbetering. VVN pleit ervoor om op 50-wegen kwetsbare verkeersdeelnemers fysiek van de rijbaan te scheiden als dat nog niet het geval is. Dan kun je dus denken aan een fietspad dat parallel loopt aan de weg, maar niet slechts door een onderbroken streep wordt gescheiden van het gemotoriseerde verkeer. Een ander pijnpunt zijn volgens VVN straten waar 30 km/u mag worden gereden , maar geen trottoir is. Daar ziet de instantie het liefst een maximumsnelheid van 15 km/u.

Aanpassen regelgeving 'vrij complex’

Voorlopig is het nog lastig om dergelijke wijzigingen door te voeren. In de Tweede Kamer ligt sinds eind vorig jaar het verzoek om regelgeving aan te passen zodat 30 km/u de norm wordt in de bebouwde kom. Het is nog niet bekend of en wanneer dat het geval wordt. Volgens VVN is het aanpassen van de regelgeving ‘vrij complex’.

