Veiligheid kampeerauto's deugt niet, blijkt uit botsproef

De kampeerauto is dit jaar immens populair. In juni en juli steeg de verkoop in Nederland met respectievelijk 84 en 86 procent, in vergelijking met 2019. Campers zijn duur; voor een nieuwe ben je minimaal een halve ton kwijt en veel modellen gaan voor zo'n 70 mille of meer de showroom uit. Des te opmerkelijker is het dat campers de inzittenden onvoldoende beschermen bij een ongeval. Dat blijkt uit een botsproef van de ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB.

In de crashtest botste een zogenoemde buscamper met een snelheid van 56 km/u frontaal op een stationwagon. De kreukelzones van beide voertuigen werden hierbij flink geraakt. De constructie van de voorzijde van de camper kon de energie van de botsing nauwelijks opvangen en ook de kreukelzone van de personenauto bleek niet bestand tegen de bijna dubbel zo zware, want volgeladen camper (3.500 kg). De bestuurder van de personenauto komt er vrijwel net zo slecht vanaf als die van de camper. Opmerkelijk is dat de bestuurdersdummy van de personenauto ernstig hoofdletsel opliep. Hersenletsel bij een botsing kan dodelijk zijn.

Pedalen

De inzittenden op de voorstoelen van de camper raakten eveneens gewond. De pedalen worden ver in de voetenruimte van de bestuurder opgeschoven, waardoor de inzittenden ‘een zeer hoog risico’ op verwondingen hebben. De ADAC hamert erop dat de cabine als overlevingsruimte juist zo min mogelijk geraakt mag worden en de inzittenden zo goed mogelijk zou moeten beschermen.

Ook de eventuele inzittenden achterin de camper hebben ‘een zeer hoog risico’ op verwondingen, concludeert de ADAC. Dat is vooral te wijten aan de constructie van de zitbank. Daar zit je weliswaar in veiligheidsgordels, maar zo'n achterbank is meestal van dun hout gemaakt. Hierdoor stort de bank bij een botsing vaak in elkaar. De hoofden van de passagiers (in de crashtest warren het dummy's van een volwassene en een kind) kunnen tegen de bestuurdersstoel knallen en ook rond de buikstreek kunnen zij inwendig letsel oplopen, door de kracht van de gordels.

Keukenkastjes

Of dat allemaal nog niet genoeg is, blijkt dat de keukenkastjes bij een botsing compleet met inhoud door het interieur van de camper vliegen en zo eveneens de inzittenden kunnen raken. Bij de geteste camper waren de kastjes slechts met een paar schroeven bevestigd en niet met het onderstel van de camper verbonden. Het weinige goede nieuws uit de test is dat de gasinstallatie de botsing goed doorstond en er geen risico van brand was door de klap.

De geteste buscamper is gebaseerd op de Fiat Ducato, die in de afgelopen jaren bij zo'n driekwart van alle campers als basis diende. Overigens bezuinigen camperfabrikanten ook in de uitrusting veel op de veiligheid. Zo wordt in veel campers een airbag voor de bijrijder achterwege gelaten. En een automatisch noodremsysteem, met behulp van radar, is in de meeste campers alleen als optie verkrijgbaar. Terwijl personenauto's van dezelfde prijs zo'n systeem tegenwoordig standaard hebben.

Volledig scherm De ADAC liet een buscamper tegen een stationwagon botsen met een snelheid van 56 km/u. Bij rijsnelheden op provinciale wegen zou de klap nog veel groter zijn. © ADAC

Volledig scherm Deze infographic toont het risico van verwondingen bij de inzittenden. Links de inzittenden van de camper, rechts de bestuurder van de personenauto © ADAC