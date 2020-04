Verkeershufter rukt op in coronatijd: aantal ingenomen rijbewijzen verdrievoudigd

In het Paasweekend vorderde de politie in het oosten nog zo’n 40 rijbewijzen in. Daarnaast kregen ongeveer 200 hardrijders een bon. Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, ligt het aantal ingenomen rijbewijzen wekelijks ongeveer drie keer hoger dan in reguliere weken, meldt de politie.



Bij Veilig Verkeer Nederland kijken ze niet op van de cijfers uit deze regio. ,,We hebben zelf geen cijfers, maar we krijgen deze berichten ook binnen. We horen het ook van de landelijke politie”, zegt woordvoerder Marcel Kwant. ,,Het gaat om de typische verkeershufters. Mensen die altijd al graag hard rijden, maar daar niet altijd de ruimte voor kregen. Nu zien ze lege snelwegen voor zich en trappen ze het gaspedaal diep in.”