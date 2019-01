Verkoop elektrische auto's verdrievoudigd

De verkoop van volledig elektrische auto's is vorig jaar verdrievoudigd in vergelijking met 2017. Er werden in Nederland in totaal 24.024 nieuwe elektrische personenauto’s (waterstof en batterij elektrisch) geregistreerd. In 2017 waren dat er nog 7.964, blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, Bovag en RDC.