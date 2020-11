Verkoop nieuwe benzine- en dieselauto's vanaf 2030 verboden in Groot-Brittannië

VIDEO Zelfrij­dend openbaar vervoer in Eindhoven: ruim 1 miljard euro subsidie aange­vraagd

9 november In en om bedrijvengebied Brainport in Eindhoven moeten grote én kleine autonoom rijdende voertuigen zich de komende jaren gaan verplaatsen over speciale, vrije rijstroken. Brainport wil ruim 1 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds voor de ontwikkeling van het nieuwe zelf rijdende ov-systeem, dat alle economische toplocaties in de regio zal gaan verbinden.